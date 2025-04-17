UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı ve yarı finale kalan takımlar belli oldu. Öte yandan yapay zeka, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takımı da tahmin etti.
Dün gece oynanan çeyrek final rövanş maçlarının ardından yapay zeka, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti.
Öte yandan iddaa risk yönetimi de Barcelona'yı 2.85 oranla şampiyonluğun favorisi olarak gördü. PSG'ye 3.15, Arsenal'e 3.25, Inter'e ise 5.2 oran verildi.
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