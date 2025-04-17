UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı ve yarı finale kalan takımlar belli oldu. Öte yandan yapay zeka, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takımı da tahmin etti.

YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYON BARCELONA

Dün gece oynanan çeyrek final rövanş maçlarının ardından yapay zeka, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti.

Yapay zekaya göre Şampiyonlar Ligi'nde ipi göğüsleyecek favori takım Barcelona.

Barcelona'nın şampiyonluk ihtimalinin yüzde 27.1 olduğu tahmin edildi.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci favorisinin ise yüzde 25.3 ile Arsenal olduğu öngörüldü.

Şampiyonluğun üçüncü favorisi olarak yüzde 24.8'lik ihtimalle PSG tahmin edildi.

Inter'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma ihtimali ise yüzde 22.9 olarak belirlendi.

Öte yandan iddaa risk yönetimi de Barcelona'yı 2.85 oranla şampiyonluğun favorisi olarak gördü. PSG'ye 3.15, Arsenal'e 3.25, Inter'e ise 5.2 oran verildi.