Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini

18.08.2025 17:00
Euro Club Index adlı veri sitesi, Süper Lig'in 2025-2026 sezonu için yaptığı şampiyonluk tahminini güncelledi. Sıralamada değişiklikler olduğu göze çarparken, şampiyonun yine Galatasaray olacağı ifade edildi.

Euro Club Index'in yapay zekası, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonluk tahmininde güncelleme yaptı.

LİGİN SONUNCUSU KOCAELİSPOR

Yapılan ilk tahminde Gençlerbirliği 34 puanla son sıraya yer almıştı. Güncellenen sıralamada Kocaelispor, son sırada yer aldı. Yeşil-siyahlıların sezonu 33 puanla tamamlayacağı belirtildi. Kocaelispor'un yanı sıra küme düşecek diğer takımlar ise yine 33 puanla Gençlerbirliği ve 36 puanla Eyüpspor olarak gösterildi.

DİĞER SIRALAMALAR TAHMİN EDİLDİ

Sezonun ilk 2 haftasını 6 puan ile lider kapatan Konyaspor'un sezonu 46 puanla 7. sırada tamamlayacağı öngörüldü. Samsunspor ise ligi 6 sırada tamamlayacak. Trabzonspor'un ise sezonu 5. sırada tamamlayacağı ve 52 puan toplayacağı aktarıldı. Sezonu 4. bitirecek takım ise 54 puanla RAMS Başakşehir oldu.

İLK 3 SIRA BELLİ OLDU

Ligde ilk 3 sırada değişiklik olmadı. Beşiktaş'ın bu sezon 56 puanla 3. olacağı, Fenerbahçe'nin ise 76 puanla ligi ikinci bitireceği tahmin edildi. Şampiyonluğun en büyük favorisi yine Galatasaray oldu. İlk açıklanan sıralamada 79 puan toplayacağı öngörülen Sarı-kırmızılıların puanı 80'e çıktı.

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
