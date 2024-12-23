Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi - Son Dakika
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Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi

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Süper Lig'de heyecanlı bir yarış devam ederken, yapay zeka şampiyonluk tahminlerini güncelledi. Euro Club Index'e göre lider Galatasaray'ın Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltmesi sonrası tahminler yapılmaya başlandı. Yapay zekeya göre şampiyonluk ihtimali yüzde 81.5 olan Galatasaray sezonu mutlu sonla bitirecek.

23.12.2024 14:40
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Kıran kırana bir heyecanın yaşandığı Süper Lig'de şampiyonluğa hangi takımın ulaşacağı merak ediliyor. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekiştiği yarış için tahminler Euro Club Index'de güncellendi.

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Fenerahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltmesi sonrası şampiyonluk tahminleri yapılmaya başlandı.

İşte Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumu;

(19) ADANA DEMİRSPOR: 20 PUAN

(18) HATAYSPOR: 28 PUAN

(17) BODRUM FK: 31 PUAN

(16) KAYSERİSPOR: 37 PUAN

(15) SİVASSPOR: 42 PUAN

(14) ALANYASPOR: 43 PUAN

(13) RİZESPOR: 44 PUAN

(12) KONYASPOR: 45 PUAN

(11) GAZİANTEP FK: 46 PUAN

(10) ANTALYASPOR: 47 PUAN

(9) KASIMPAŞA: 48 PUAN

(8) TRABZONSPOR: 51 PUAN

(7) GÖZTEPE: 52 PUAN

(6) EYÜPSPOR: 53 PUAN

(5) SAMSUNSPOR: 55 PUAN

(4) BAŞAKŞEHİR: 56 PUAN

(3) BEŞİKTAŞ: 64 PUAN

(2) FENERBAHÇE: 86 PUAN

Şampiyonluk ihtimali yüzde 18.5

(1) GALATASARAY: 93 PUAN
Şampiyonluk ihtimali yüzde 81.5

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi

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Son Dakika Spor Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Süper ligin ve avrupa liginin namağlup takımı, tüm derbilerin galibi, Avrupa liginin en çok gol atanı, en çok şut çekeni, en çok pozisyona giren takımı şanlı Galatasaray'ın önünde saygıyla eğilip diz çökün. 0 1 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Yapay zeka hala sövmüyor mu cidden oynayacağınız ligin awk falan diye? :) 1 0 Yanıtla
  • Bilal Yavuz:
    bunu yapay zekayı değil herhangi bir geri zekalıya da sorsan Galatasaray diyecek... 0 0 Yanıtla
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