Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi

Ender Kervancıoğlu:

Süper ligin ve avrupa liginin namağlup takımı, tüm derbilerin galibi, Avrupa liginin en çok gol atanı, en çok şut çekeni, en çok pozisyona giren takımı şanlı Galatasaray'ın önünde saygıyla eğilip diz çökün.