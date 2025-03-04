Arada sadece 1 puan var! Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

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Süper Lig'de bitime 11 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e indi. Futbolseverler hangi takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini merak ederken yapay zekadan sürpriz bir tahmin geldi.

YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYON GALATASARAY

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekiştiği yarış için tahminler Euro Club Index'de güncellendi. Galatasaray'ın Kasımpaşa beraberliği, Fenerbahçe'nin Antalyaspor galibiyeti sonrası fark 4'e inince şampiyonluk söylemleri değişmeye başlandı. Yapay zeka destekli dijital platform Euro Club Index Süper Lig'de sezon sonu oluşacak sıralama için bir tahminde bulundu.

İşte Euro Club Index'e göre Süper Lig'de ilk 10 sırayı alacak ekipler ve puanları;