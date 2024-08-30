Bu sezon 3 takım ile temsil edileceğimiz UEFA Avrupa Ligi'nde, 3 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Birbirinden güçlü ekiplerle karşılaşacak temsilcilerimizin bu turnuvada nasıl kaç puan toplayacaklarını ve ne kadar ilerleyebileceklerini yapay zeka cevapladı.
Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl bir performans sergiler?
Beşiktaş: Frankfurt, Maccabi Tel Aviv, Malmö ve Athletic Bilbao gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. İç sahada avantajlarını kullanarak iyi puanlar toplayabilirler.
Fenerbahçe: Manchester United, Lyon, Union Saint-Gilloise ve Athletic Bilbao gibi zorlu rakiplerle mücadele edecek ancak hem Jose Mourinho etkisi hem de Kadıköy'deki maçlarda taraftar desteğiyle puan kazanma şansları yüksek.
Galatasaray: Güçlü bir Avrupa geçmişi olan Galatasaray Tottenham, PAOK, Dinamo Kiev ve Elfsborg gibi takımlarla karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen'deki maçlarda güçlü performans sergileyebilirler.
Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için puan tahmini yapabilir misin?
Beşiktaş: İç saha maçlarında güçlü performans sergileyebilirler.
Tahmini puan: 12-14 puan
Fenerbahçe: Kadıköy'deki maçlarda taraftar desteğiyle avantajlı olabilirler.
Tahmini puan: 13-15 puan
Galatasaray: Ali Sami Yen'deki maçlarda iyi sonuçlar alabilirler.
Tahmini puan: 11-13 puan
Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hangi aşamaya kadar ilerleyebilir?
Beşiktaş: Lig aşamasını geçme şansları yüksek. Eğer grup aşamasını geçerlerse, son 16 turuna kadar ilerleyebilirler.
Tahmini aşama: Son 16
Fenerbahçe: Kadrosu ve taraftar desteğiyle lig aşamasını geçmeleri muhtemel. İyi bir performans sergilerlerse çeyrek finale kadar çıkabilirler.
Tahmini aşama: Çeyrek final
Galatasaray: Lig aşamasını geçme potansiyelleri var. Eğer formda olurlarsa, son 16 turuna kadar ilerleyebilirler.
Tahmini aşama: Son 16
Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Performans Tahminleri - Son Dakika
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