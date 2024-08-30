UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Performans Tahminleri - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Performans Tahminleri

UEFA Avrupa Ligi\'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın Performans Tahminleri

Bu sezon 3 takım ile temsil edileceğimiz UEFA Avrupa Ligi'nde, 3 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Yapay zeka, temsilcilerimizin performansını ve ilerleyebilecekleri aşamaları tahmin etti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri ve puan tahminleri açıklandı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın son 16 turuna kadar ilerleyebileceği öngörülüyor, Fenerbahçe ise çeyrek finale kadar çıkabilir.

30.08.2024 19:48
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Bu sezon 3 takım ile temsil edileceğimiz UEFA Avrupa Ligi'nde, 3 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Birbirinden güçlü ekiplerle karşılaşacak temsilcilerimizin bu turnuvada nasıl kaç puan toplayacaklarını ve ne kadar ilerleyebileceklerini yapay zeka cevapladı.

NASIL PERFORMANS SERGİLERLER?

Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl bir performans sergiler?

Beşiktaş: Frankfurt, Maccabi Tel Aviv, Malmö ve Athletic Bilbao gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. İç sahada avantajlarını kullanarak iyi puanlar toplayabilirler.

Fenerbahçe: Manchester United, Lyon, Union Saint-Gilloise ve Athletic Bilbao gibi zorlu rakiplerle mücadele edecek ancak hem Jose Mourinho etkisi hem de Kadıköy'deki maçlarda taraftar desteğiyle puan kazanma şansları yüksek.

Galatasaray: Güçlü bir Avrupa geçmişi olan Galatasaray Tottenham, PAOK, Dinamo Kiev ve Elfsborg gibi takımlarla karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen'deki maçlarda güçlü performans sergileyebilirler.

KAÇ PUAN TOPLARLAR?

Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için puan tahmini yapabilir misin?

Beşiktaş: İç saha maçlarında güçlü performans sergileyebilirler.

Tahmini puan: 12-14 puan

Fenerbahçe: Kadıköy'deki maçlarda taraftar desteğiyle avantajlı olabilirler.

Tahmini puan: 13-15 puan

Galatasaray: Ali Sami Yen'deki maçlarda iyi sonuçlar alabilirler.

Tahmini puan: 11-13 puan

HANGİ AŞAMAYA KADAR GİDERLER?

Soru: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hangi aşamaya kadar ilerleyebilir?

Beşiktaş: Lig aşamasını geçme şansları yüksek. Eğer grup aşamasını geçerlerse, son 16 turuna kadar ilerleyebilirler.

Tahmini aşama: Son 16

Fenerbahçe: Kadrosu ve taraftar desteğiyle lig aşamasını geçmeleri muhtemel. İyi bir performans sergilerlerse çeyrek finale kadar çıkabilirler.

Tahmini aşama: Çeyrek final

Galatasaray: Lig aşamasını geçme potansiyelleri var. Eğer formda olurlarsa, son 16 turuna kadar ilerleyebilirler.

Tahmini aşama: Son 16

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Performans Tahminleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • MUHAMMED EBZAL: Hiçbiri gruplardan çıkamaz. Çıkarsa belki bjk çıkar 17 19 Yanıtla
  • Mustafa Naz: Gesenin maclarini azeri hakem cikarsa 18 puan cepte.#büyükekşi göreve :) 19 14 Yanıtla
  • Sadık Mutlu: Hangi fbli hazırladı bu senaryoyu Fb son 16 görürse sürpriz olur gs belki çeyrek görür çok zor bjk bu oyunla yarıyı zorlar hatta görebilir 7 17 Yanıtla
  • ferhat eser: yapay zeka 5sarayı ezmiş resmen 8 13 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Okan varken biz Niğdesporla oynarsak sonuç ne olur kestiremiyorum. Adam hoca falan değil inanmıyorum şahsen. 10 3 Yanıtla
  • rıfat eren: şişirin bakim nereye kadar gidecek 8 2 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Yapay zekada biliyor güçlü takımı, en zorlu rakipleri Fenerbahçe ye vermiş. 2 0 Yanıtla
  • Fatih Yıldız: Fener ne alaka ve ne özelliği var da çeyrek final bu kadar hayal perestsiniz 0 0 Yanıtla

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