Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

13.04.2026 16:32
Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark 2 puana inerken şampiyonluk yarışı kızıştı; yapay zeka Galatasaray’ı yüzde 79.3 ile favori gösterirken, Fenerbahçe’nin ihtimali yüzde 19.6’ya yükseldi, Trabzonspor’un şansı ise yüzde 1.1’de kaldı.

Süper Lig’de 29. hafta sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Fenerbahçe’nin galip geldiği haftada Galatasaray ve Trabzonspor’un puan kaybetmesi dengeleri değiştirdi.

GALATASARAY AVANTAJ KAYBETTİ

Haftanın ardından Galatasaray 68 puanla liderliğini sürdürse de, Fenerbahçe ile arasındaki fark 2 puana kadar geriledi. Trabzonspor ise 64 puanla takibini sürdürdü.

YAPAY ZEKA TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Euro Club Index verilerine göre sezon sonu puan tahminleri ve şampiyonluk ihtimalleri yeniden hesaplandı. Yapay zekaya göre Galatasaray 80 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE’NİN İHTİMALİ ARTTI

Fenerbahçe’nin sezonu 77 puanla tamamlaması beklenirken, şampiyonluk ihtimali yüzde 12.1’den 19.6’ya yükseldi. Sarı-lacivertliler, son haftalara girilirken yarışta iddiasını güçlendirdi.

GALATASARAY’IN ORANI DÜŞTÜ

Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali ise yüzde 85.2’den 79.3’e geriledi. Liderliğini koruyan sarı-kırmızılı ekip, puan kaybının etkisini istatistiklere de yansıttı.

TRABZONSPOR GERİDE KALDI

Trabzonspor’un sezonu 73 puanla tamamlaması öngörülürken, şampiyonluk ihtimali yüzde 1.1 olarak hesaplandı. Bordo-mavililer matematiksel olarak yarışta kalsa da ihtimaller oldukça düşük.

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (4)

  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Şahsen kendi fikrim Fenerbahçe yüzde 35, Trabzonspor yüzde 33, Galatasaray yüzde 32 olarak görüyorum... Hatta daha ileri giderek şunu söylüyorum Trabzonspor kalan 5 maçtan 15 puan alırsa ligi sürpriz olarak şampiyon tamamlar. 6 6 Yanıtla
  • Kemal Demir Kemal Demir:
    Karagümrük Kasımpaşa Antalya gibi vasat takımlari yenemeyen takım şampiyon olmasın bunu bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum, her sene bu gibi takımlari yenemeyip ikinci olmaktan yorulduk 6 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Trabzon olur fener yine olamaz 3 3 Yanıtla
  • Mesut Akan Mesut Akan:
    Haberin başlığına bak içeriğine 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
