Yapay zekadan olay skor tahmini! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tam 10 kez simüle edildi - Son Dakika
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Spor

Yapay zekadan olay skor tahmini! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tam 10 kez simüle edildi

Yapay zekadan olay skor tahmini! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tam 10 kez simüle edildi

Süper Lig'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, yapay zeka tarafından 10 kez simüle edildi ve bu simülasyonlar sonucunda çıkabilecek en farklı skor tahmini yapıldı. Yapay zekanın yaptığı simülasyonlarda Fenerbahçe'nin 6 maçı kazandığı, Beşiktaş'ın ise 2 maç kazandığı görüldü. 2 maçın berabere bittiği simülasyonlarda, en farklı skor tahmini ise 4-0'lık Fenerbahçe galibiyeti oldu.

03.05.2025 14:59
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Süper Lig'de gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine çevrildi. Yapay zeka, dev karşılaşmayı 10 kez simüle etti ve derbide çıkabilecek en farklı skora dair tahminde bulundu.

YAPAY ZEKA "FAVORİ FENERBAHÇE" DİYOR

Yapay zeka, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tam 10 kez simüle etti ve bu karşılaşmaların 6'sını sarı-lacivertliler kazandı. 2 maçı Beşiktaş kazanırken, 2 maç da berabere bitti. Öte yandan yapay zeka derbide çıkabilecek en farklı skora dair de tahminde bulundu.

4-0'LIK SKOR TAHMİNİ

Tahmine göre, Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkabilecek en farklı skor 4-0'lık Fenerbahçe galibiyeti.

Fenerbahçe'yi derbide açık ara favori gören yapay zeka, Beşiktaş'ın Kadıköy'den galibiyetle ayrılmasının ise sürpriz olacağı tahmininde bulundu.

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Son Dakika Spor Yapay zekadan olay skor tahmini! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tam 10 kez simüle edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut özdemir:
    anlamadığım orta yada yan hakemi baz aldımı yada var hakemini mi 22 1 Yanıtla
  • Melih Özke:
    Beşiktaşlıyım maç seçiyorsa gerçekten bu maçı kazanmamız gerek morinho dedi ya 10 maçın 8 ini kazanırız bir beraberlik bir yenilgi diye bir yenilgi aldı bu maçta yenilirse 2 yenilgi olur gitsin artık adamlara yazık kaç sene oldu :)) 12 3 Yanıtla
  • 627fqpmrzq:
    o işler yapay zekayla olmuyor dakka 20 biri atılır sonra görürüm ben zekayı falan.yapay zekanın tek karışamayacağı şey futbol’dur oynayan oyuncu bile ne olduğunu bilemez anlık şey hepsi onun için hikaye yani yapay zeka onu deliş bunu demiş 7 1 Yanıtla
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