Süper Lig'de gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine çevrildi. Yapay zeka, dev karşılaşmayı 10 kez simüle etti ve derbide çıkabilecek en farklı skora dair tahminde bulundu.
Yapay zeka, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tam 10 kez simüle etti ve bu karşılaşmaların 6'sını sarı-lacivertliler kazandı. 2 maçı Beşiktaş kazanırken, 2 maç da berabere bitti. Öte yandan yapay zeka derbide çıkabilecek en farklı skora dair de tahminde bulundu.
Tahmine göre, Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkabilecek en farklı skor 4-0'lık Fenerbahçe galibiyeti.
Fenerbahçe'yi derbide açık ara favori gören yapay zeka, Beşiktaş'ın Kadıköy'den galibiyetle ayrılmasının ise sürpriz olacağı tahmininde bulundu.
Son Dakika › Spor › Yapay zekadan olay skor tahmini! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tam 10 kez simüle edildi - Son Dakika
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