Yapay zekadan olay skor tahmini! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tam 10 kez simüle edildi

627fqpmrzq:

o işler yapay zekayla olmuyor dakka 20 biri atılır sonra görürüm ben zekayı falan.yapay zekanın tek karışamayacağı şey futbol’dur oynayan oyuncu bile ne olduğunu bilemez anlık şey hepsi onun için hikaye yani yapay zeka onu deliş bunu demiş