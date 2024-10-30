Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı tahmin

Ender Kervancıoğlu:

La ferhat senin penaltıcı immobile galatasaray maçında ceza sahasına bile giremedi. Çırağı dediğin osimhen uçan kafayı çaktı. Ne olcak bu iş? maça kadar geliyoruz geliyoruz, maçtan sonra hakemler de hakemler hahahaha :)) rütbenizi ve yerinizi bilin kuşlar.