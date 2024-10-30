Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı tahmin - Son Dakika
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Spor

Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı tahmin

Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı tahmin

Süper Lig'de 10. haftanın ardından şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. Yapay zeka platformu Euro Club Index, yüzde 66.9 olasılıkla şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceğini tahmin etti. Tahminlere göre, şampiyon olacak takım toplam 92 puan toplayacak. En yüksek şampiyonluk ihtimali yüzde 66.9 ile Galatasaray'a verilirken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 28.1 olarak belirlendi. Beşiktaş ise yüzde 5 ile üçüncü sırada yer aldı.

30.10.2024 17:55
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10. haftanın geride kaldığı Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. Euro Club Index, yüzde 66.9 olasılıkla şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımın ismini verdi.

92 PUAN TOPLAYACAK

Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyonluk tahminini güncelledi. Buna göre şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım 92 puan toplayacak.

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonu oluşacak puan tablosu ve şampiyonluk ihtimalleri şöyle;

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Son Dakika Spor Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı tahmin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu ligdeki büyüklük sıralaması her zaman böyledir zaten.. 1)Galatasaray 2)Fenerbahçe 3)Beşiktaş 181 48 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    La ferhat senin penaltıcı immobile galatasaray maçında ceza sahasına bile giremedi. Çırağı dediğin osimhen uçan kafayı çaktı. Ne olcak bu iş? maça kadar geliyoruz geliyoruz, maçtan sonra hakemler de hakemler hahahaha :)) rütbenizi ve yerinizi bilin kuşlar. 116 23 Yanıtla
  • ferhat eser:
    benim programda 5sarayı 4 cü fenerbahçeyi 2 ci gösteriyor o nasıl olucak 21 72 Yanıtla
    Yunus Gören:
    Yapar zekayıda kendine benzetmişsindir sen :D 1 0
    Can:
    Sen o zekaya sahip değilsin zaman kaybettirme. Makinelere yazık 1 0
    Volkan Elçi:
    Programında senin gibi zekadan kıt belli 1 0
    Alparslan Dövücü:
    Senin programa göre 8taş açık ara şampiyondur ah ah tineri gene fazla çekmişsin ergen 1 0
    Mehmet Yılmaz:
    Hahahaha 0 0
  • Cem Büyük:
    Yapay zeka hakemleri de işin içine katmış 49 41 Yanıtla
  • Emrullah Güllü:
    bu kuşların yüzü hiç gulmeyecek 54 22 Yanıtla
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