Yapılanlara daha fazla dayanamadı, Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Yapılanlara daha fazla dayanamadı, Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, bu sezon takımda yeterince süre alamadığı için mutsuz. İspanyol basınına göre, Arda Güler, devre arasında kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek ve Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı düşünüyor.

18.11.2024 10:08  Güncelleme: 10:27
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Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olduğu Real Madrid'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve yeterince forma giyemeyen Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

AYRILMAK İSTİYOR

İspanyol basını, Arda Güler'in kararını verdiğini ve bu kararı çevresiyle de paylaştığını yazdı. Arda Güler'in forma şansı bulamadığı gerekçesiyle mutsuz olduğu ifade edilirken, İspanyollar Arda'nın kararını duyurdu. Habere göre Arda Güler, devre arasında kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirerek Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı istiyor.

Yapılanlara daha fazla dayanamadı, Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor

YAKINLARINA SÖYLEDİ

Arda'nın Ancelotti'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama sonrası bu kararı verdiği, ve bunu çevresine de bildirdiği iddia edildi. Sezonun devamında da forma şansı bulabileceğine inanmayan Arda'nın devre arasında gelecek tekliflere göre kariyerine yön vermesi bekleniyor.

Yapılanlara daha fazla dayanamadı, Arda Güler Real Madrid\'den ayrılıyor

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yapılanlara daha fazla dayanamadı, Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Vatanperver:
    yedek bile olamayacak kadar yetersiz ve aşırı şişirilmiş bir balon olduğunu milli maçta bir daha gördük.. 18 24 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    dikkat ettim de istisnasız her hafta bu futbolcunun takımından ayrılacağı yönünde haber yapıyorsunuz Hiç mi sıkılmadınız sonunda bu uygulamayı kaldıracağım telefonumdan her hafta bir haberini tekrar olur mu 40 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Arda ya Dortmund yakışır 11 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    İnşallah ayrılır Zaten yedek kalıyor faydası Yok 6 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Milli maçtaki futbolu ile Real de kadroya girmesi mümkün değil 4 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Türk düşmanlığı başka bir şey değil, kuyruk acısı var adamlarda 6 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MİLLİ TAKIMDAN DA AYRIL CEZA SAHA CIVARI BÜTÜN TOPLARI ÖLDÜRÜYORSUN 1 1 Yanıtla
  • H celik:
    Arda wanda seyma üçlüsü haber değeri taşımayan tekrar edilip duran şahsiyetlet 0 0 Yanıtla
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