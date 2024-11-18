Yapılanlara daha fazla dayanamadı, Arda Güler Real Madrid\'den ayrılıyor

Spor

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var

Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olduğu Real Madrid'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve yeterince forma giyemeyen Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

AYRILMAK İSTİYOR

İspanyol basını, Arda Güler'in kararını verdiğini ve bu kararı çevresiyle de paylaştığını yazdı. Arda Güler'in forma şansı bulamadığı gerekçesiyle mutsuz olduğu ifade edilirken, İspanyollar Arda'nın kararını duyurdu. Habere göre Arda Güler, devre arasında kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirerek Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı istiyor.

YAKINLARINA SÖYLEDİ

Arda'nın Ancelotti'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama sonrası bu kararı verdiği, ve bunu çevresine de bildirdiği iddia edildi. Sezonun devamında da forma şansı bulabileceğine inanmayan Arda'nın devre arasında gelecek tekliflere göre kariyerine yön vermesi bekleniyor.