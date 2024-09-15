Yaptıkları akıl alır gibi değil! Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu - Son Dakika
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Yaptıkları akıl alır gibi değil! Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu

Yaptıkları akıl alır gibi değil! Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Nefes kesen maça 10 kişi oynayan bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır, 6 kritik kurtarış yaparak damga vurdu. Karadeniz ekibi de karşılaşmanın ardından milli kaleciyi paylaşarak ''Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!'' notunu düştü.

15.09.2024 22:42
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği ve uzun süre 10 kişi oynadığı Beşiktaş maçından 1-1 beraberlikle ayrılırken, temposuyla nefes kesen bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır da performansıyla damga vurdu.

6 KRİTİK KURTARIŞ YAPTI

Trabzonspor'un yanı sıra A Milli Takımımızın da kalesini koruyan Uğurcan, 1 puanla ayrıldıkları Beşiktaş karşısında 6 kritik kurtarışa imza attı ve takımının puan almasında önemli rol oynadı.

Yaptığı akıl alır gibi değil! Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu

RAFA SILVA'NIN ŞUTUNDA İNANILMAZ KURTARIŞ

Kurtarışlarıyla maçın adamı olan Uğurcan Çakır, 60. dakikada Rafa Silva'nın yaptığı çok estetik bir topuk vuruşunda ters ayakta yakalanmasına rağmen müthiş bir kurtarışa imza attı. Uğurcan'ın bu kurtarışı, maçın kırılma anı olarak gösterildi.

Yaptığı akıl alır gibi değil! Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Karadeniz ekibi, zorlu karşılaşmanın ardından kalesinde devleşen akım kaptanı Uğurcan Çakır için paylaşımda bulundu. Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır için, " Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yaptığı akıl alır gibi değil! Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu

Trendyol Süper Lig, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Karadeniz, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaptıkları akıl alır gibi değil! Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Salih Akinci: Gs maçında 5 tane yer kesin. 57 23 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: MASUAKI ADAMIN AYAĞINA BASIYOR NET KIRMIZI DAKIKA 17 ŞEREFLİ ŞAMPİYON BOYLE OLUNUYOR DEMEK KI 27 33 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Uğurcan ı hesaba katmadan sahaya çıkmış bu 8taşlılar :) 21 25 Yanıtla
  • İbrahim: Gs maclarında san marino kalecisine dönüşüyor ???? 29 17 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: İnadına genede şampiyon TS….. 11 29 Yanıtla
  • Çelikk: Avrupa Maçlarında Gol Yer BJK ye gelince kaplan kesiliyor 22 10 Yanıtla
  • Ender Koçak: GS maçlarında 5 yedi ve gülüyor du bu ugur bey 20 8 Yanıtla
  • VillaUmut: Kovacan oldu panter zaten anlamadım. Hamsi zamanı elimiz boş döndük, büyük talihsizlik. Şenol Hoca da yatış futbolu sevmezdi normalde ama demek ki takımdan takıma değişiyor felsefesi.. :) 13 13 Yanıtla
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  • Necdet Kır: istanbul farklı olur oraya benzemez ıslık nasıl çalınır orada gösterirler 13 6 Yanıtla
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