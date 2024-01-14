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Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti - Son Dakika
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Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile tepki çeken İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, ''Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız'' dedi.

14.01.2024 - 19:57,  Güncelleme: 20:22
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Antalyaspor, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile tepki çeken Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verdi.

YÖNETİM KURULU CEZASINI KESTİ

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Yaptığı gol sevincinin bedeli ağır oldu! Antalyaspor İsrailli futbolcu Jehezkel'in biletini kesti

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız" dedi.

DAHA ÖNCE DE KADRO DIŞI KALDI

Yaptığı gol sevinci sosyal medyada gündem olan ve eleştiri alan Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.

Yaptığı gol sevincinin bedeli ağır oldu! Antalyaspor İsrailli futbolcu Jehezkel'in biletini kesti

HAREKETİN ANLAMI NE?

İsrailli futbolcu Jehezkel, bugün Trabzonspor'a attığı golün ardından bileğindeki "100 days... 7.10." yazısını göstermişti. Mesaj, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırı ve üzerinden geçen 100 günü ifade ediyor.

Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • Ali Fuat Seckin: Antalyaspor yönetim i basiretli davranıp bu gece bu pisliği göndermesi lazım yarın biri bu hareketi sorarsa çok geç olur.. Yanıtla 93 14
  • Ali Kublay: Antalya'da tenhada bir delikanli yakalar inşaallah görürüm o zaman onun gol sewincini Yanıtla 67 7
  • Mevlüt Sarioğlu: ANTALYASPORA SEVGİLER FUTBOLU SEVMEM AMA VERİLEN CEZA BU ADİLERE ÇOK KOYACAK Yanıtla 45 9

Trabzonspor, Antalyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti - Son Dakika
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