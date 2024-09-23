Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi - Son Dakika
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Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi

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Fenerbahçe'de 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde yedek kulübesindeyken sarı kart gören ve karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcularla gerginlik yaşan Mert Hakan Yandaş'a yönetimden uyarı geldi. Sarı-lacivertli yönetim, takım arkadaşlarının Galatasaraylı futbolcuların peşinden tünele girmesine engel olduğu Mert Hakan'a sakin olması konusunda uyarıda bulundu.

23.09.2024 15:57
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Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek ağır bir yara alan Fenerbahçe'de derbideki agresif tavırlarıyla dikkat çeken takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a yönetim tarafından uyarı geldi.

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR ZAP ETTİ

Derbiye yedek başlayan Mert Hakan Yandaş, ilk yarıda hakeme itirazdan 26. dakikada sarı kart gördü. Karşılaşma sonunda da Galatasaraylı oyuncularla arasında gerginlik yaşanan Mert Hakan, rakip oyuncularla aynı anda tünele girmek istedi. Tecrübeli futbolcuya takım arkadaşları engel oldu.

Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi

YÖNETİMDEN UYARI GELDİ

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş'ın bu tavırları, sarı-lacivertli yönetimi de rahatsız etti. Harekete geçen yönetimin, Mert Hakan'a sakin olması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Mert Hakan Yandaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de görev vereceği aktarılıyor.

Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi

GEÇEN SEZONKİ DERBİDE DE BAŞROLDEYDİ

Mert Hakan Yandaş, geçen sezon RAMS Park'ta oynanan derbide de olayların başkahramanıydı. Mert Hakan, karşılaşma öncesinde o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu ile birbirine girmişti. Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı mücadelenin ardından stat koridorlarında söyledikleri ve yaptığı açıklamalarla dev maça damga vuran tecrübeli futbolcu, saha içerisinde yaşanan olayların da göbeğinde yer alarak derbinin en çok konuşulan ismi olmuştu.

Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Adem Karasu:
    BOŞ BİR KARAKTER. Takımı'na faydalı olmak istiyorsan biraz Alex'i örnek al, oynadığın futbol ile dikkat çek bu şekilde provakasyonlarla değil 97 5 Yanıtla
  • Oooo:
    Onun yeri saha değil kulübe! 71 3 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Top oynayamayınca nasıl kalacak Fenerde yalakalıkla kalmaya çalışıyor. 48 2 Yanıtla
  • Depeche:
    bu adam 1.3 milyon euro aliyor çatır çatır kekliyor şaklabanlık için dehşet para 37 3 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Komutana karışmayın 4 34 Yanıtla
  • rıfat eren:
    iyi bari en azından itlerine sahip çıkmışlar 28 6 Yanıtla
  • said örücü:
    "yaptıkları bardağı taşıdı" diye başlık atıyorsunuz ama geçmiş haberi güncel haber gibi veriyorsunuz, tamm bu adam FB nin topçusu değil ama sizdede haber ahlakı olsun bu demek değil ki mert hakanı savundum anlayana !!!!! 22 5 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Top oynamayan topçu …. Kulübeden izlesin 16 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Adamı böyle morartirlar 15 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    gereksiz haber 8 3 Yanıtla
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