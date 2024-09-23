Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi

Spor

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Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek ağır bir yara alan Fenerbahçe'de derbideki agresif tavırlarıyla dikkat çeken takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a yönetim tarafından uyarı geldi.

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR ZAP ETTİ

Derbiye yedek başlayan Mert Hakan Yandaş, ilk yarıda hakeme itirazdan 26. dakikada sarı kart gördü. Karşılaşma sonunda da Galatasaraylı oyuncularla arasında gerginlik yaşanan Mert Hakan, rakip oyuncularla aynı anda tünele girmek istedi. Tecrübeli futbolcuya takım arkadaşları engel oldu.

YÖNETİMDEN UYARI GELDİ

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş'ın bu tavırları, sarı-lacivertli yönetimi de rahatsız etti. Harekete geçen yönetimin, Mert Hakan'a sakin olması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Mert Hakan Yandaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de görev vereceği aktarılıyor.

GEÇEN SEZONKİ DERBİDE DE BAŞROLDEYDİ

Mert Hakan Yandaş, geçen sezon RAMS Park'ta oynanan derbide de olayların başkahramanıydı. Mert Hakan, karşılaşma öncesinde o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu ile birbirine girmişti. Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı mücadelenin ardından stat koridorlarında söyledikleri ve yaptığı açıklamalarla dev maça damga vuran tecrübeli futbolcu, saha içerisinde yaşanan olayların da göbeğinde yer alarak derbinin en çok konuşulan ismi olmuştu.