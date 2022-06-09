Yaptıklarıyla tüyleri diken diken ettiler! Süper Lig ekibinin taraftarlarından Anıtkabir'e çıkarma - Son Dakika
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Yaptıklarıyla tüyleri diken diken ettiler! Süper Lig ekibinin taraftarlarından Anıtkabir'e çıkarma

09.06.2022 15:25
Yaptıklarıyla tüyleri diken diken ettiler! Süper Lig ekibinin taraftarlarından Anıtkabir'e çıkarma

Kayserispor taraftarları sosyal medyada çok konuşulacak bir harekete imza attı. Çok sayıda Kayserispor taraftarı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Anıtkabir'in önünde hep bir ağızdan Andımız okundu.

Kayserispor taraftarları sosyal medyada gündem oldu. Anıtkabir ziyaretinin hemen ardından toplu bir şekilde Andımız'ı okuyan taraftarların videosu sosyal medyada beğeni topladı.

BENZERİNİ DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

Kayserispor taraftarları buna benzer bir davranışı 2018 yılında da tekrarlamıştı. Ankaragücü maçı için harekete geçen taraftarlar maç öncesinde Anıtkabir ziyaretinde bulunmuştu.

BU SEFER HEP BİR AĞIZDAN ANDIMIZ OKUNDU

Yukatel Kayserispor'un taraftarları Anıtkabir ziyaretinde hep bir ağızdan Andımız'ı okudu. Kameralara kaydedilen bu an sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

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Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaptıklarıyla tüyleri diken diken ettiler! Süper Lig ekibinin taraftarlarından Anıtkabir'e çıkarma - Son Dakika


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