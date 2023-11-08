Yardımcı antrenör müjdeyi verdi: Aboubakar hazır

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Hari Vukas, Bodo/Glimt maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Takımın gidişatını değerlendiren Vukas "Zaten hepimizin bildiği gibi durumumuz zor. Ama bunu değiştirmek için önümüzde bir fırsat var. Evimizde oynuyoruz. Kalitemizi göstererek 3 puanı almak zorundayız. Son haftalarda kötü gittiğimizi söyledim. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Rakibimizle yakın zamanda oynadığımız için hazırlanmak kolay oldu. Her şey hazır. Elimizden geleni yapacağız. 3 puan için her şeyimizi vermek zorundayız" dedi.
Öte yandan haftalardır hasta olduğundan dolayı maçlara çıkamayan Abobakar hakkıda da konuşan yardımcı antrenör, yıldız futbolcunun hazır olduğunu ifade etti.
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