Yardımcı antrenör müjdeyi verdi: Aboubakar hazır

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Süper Lig devi Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Hari Vukas, Bodo/Glimt maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Takımın gidişatını değerlendiren Vukas "Zaten hepimizin bildiği gibi durumumuz zor. Ama bunu değiştirmek için önümüzde bir fırsat var. Evimizde oynuyoruz. Kalitemizi göstererek 3 puanı almak zorundayız. Son haftalarda kötü gittiğimizi söyledim. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Rakibimizle yakın zamanda oynadığımız için hazırlanmak kolay oldu. Her şey hazır. Elimizden geleni yapacağız. 3 puan için her şeyimizi vermek zorundayız" dedi.

ABOUBAKAR HAZIR

Öte yandan haftalardır hasta olduğundan dolayı maçlara çıkamayan Abobakar hakkıda da konuşan yardımcı antrenör, yıldız futbolcunun hazır olduğunu ifade etti.