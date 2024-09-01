Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı - Son Dakika
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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

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Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına binen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında arkadaki aracın sürücüsü tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, savcıyı defalarca yumruklarken, o anlar kameraya yansıdı. Savcının 7 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

01.09.2024 21:04
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına binen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında arkadaki aracın sürücüsü tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, savcıyı defalarca yumruklarken, o anlar kameraya yansıdı.

YARGITAY CUMHURİYET SAVCISININ KABUS ANLARI

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, 30 Ağustos Cuma günü Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra korku dolu anlar yaşadı. Maçın ardından otoparkın çıkışına gelen İşçimen arkasından kornaya basan sürücüyü uyarınca saldırıya uğradı.

YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI

Ekol Tv'de yer alan habere göre aracından inen sürücü, savcı İşçimen'e yere düşürüp defalarca yumrukladı. OIayın ardından kayıplara karışan saldırganın 7 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen\'e maç çıkışı yumruklu saldırı

Cumhuriyet Savcısı, Fenerbahçe, Yargıtay, 3-sayfa, Spor, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Barış: Savcının 7 suçtan kaydımı çıktı !!!! 44 0 Yanıtla
  • Hasan null: Savcının 7 suçtan kaydı mı var? 21 0 Yanıtla
  • Beyler Beyi: “Olayın ardından kayıplara karışan SAVCININ 7 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı..!” Eğer öyleyse eline sağlık döven arkadaşın. 15 1 Yanıtla
  • Erbay Mercan: o nasıl savcı 7 suçtan kaydı var ?? 10 0 Yanıtla
  • Çelikk: Ne istiyorsunuz savcıdan amaç nedir 9 1 Yanıtla
  • Mehmet: haberi yazanda ne dediyini bilmiyor birdaha hatqlı haber atsalar bu hqberi kaldıracama baska program yukliyecem 7 2 Yanıtla
  • Adem: Savcının 7 suçtan kayıdı varmış Kaynak A Haber 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Aslan: SAVCININ 7 SUÇTAN KAYDI VAR DİYOR BEN Mİ YALNIŞ OKUDUM ? 5 0 Yanıtla
  • Emin Erol: rezalet haber 4 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik null: 7 suçtan kaydı olan savcı 1 0 Yanıtla
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