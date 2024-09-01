Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına binen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında arkadaki aracın sürücüsü tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, savcıyı defalarca yumruklarken, o anlar kameraya yansıdı.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, 30 Ağustos Cuma günü Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra korku dolu anlar yaşadı. Maçın ardından otoparkın çıkışına gelen İşçimen arkasından kornaya basan sürücüyü uyarınca saldırıya uğradı.
Ekol Tv'de yer alan habere göre aracından inen sürücü, savcı İşçimen'e yere düşürüp defalarca yumrukladı. OIayın ardından kayıplara karışan saldırganın 7 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
Son Dakika › Spor › Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı - Son Dakika
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