TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı - Son Dakika
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TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı

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TFF, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve konuk takım sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçında sarı-kırmızılıların kazandığı ve gole çevirdiği penaltıdaki VAR kayıtlarını yayınladı. Olaylı karşılaşmayla ilgili karar ise 13 Şubat Perşembe günü (yarın) yapılacak PFDK toplantısının ardından açıklanacak.

12.02.2025 22:03  Güncelleme: 22:13
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk takım sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı

PENALTI POZİSYONUNDAKİ VAR KONUŞMASI

VAR: Bunun başka bir açısı var mı? Harika bu lütfen. Penaltı, tamam. APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt var mı? Oğuzhan kontrol tamamlandı, penaltı doğru.

Oğuzhan Çakır: Tamam, penaltı.

TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

KARAR YARIN AÇIKLANACAK

Öte yandan söz konusu karşılaşmayla ilgili karar ise 13 Şubat Perşembe günü (yarın) yapılacak PFDK toplantısının ardından açıklanacak. Olaylı karşılaşmada Galatasaray 3-0 hükmen galip sayılacak ve 3 puan hanesine eklenecek. Ayrıca talimatlar gereği Adana Demirspor'un ise 3 puanı silinecek.

TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı

ADANA DEMİRSPOR VE MURAT SANCAK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Ayrıca Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı. Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak'ı PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray mücadelesinde başlamış müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle Adana Demirspor'un PFDK'ye gönderildiği belirtildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.

TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı

YARIDA KALAN MAÇTA YAŞANANLAR

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 11. dakikada Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Konuk takım, bu penaltıya yoğun bir şekilde itiraz etse de karar değişmedi. 12. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabaka, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu.

TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı

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Son Dakika Spor TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Alişan Işık:
    3 -4 güne ancak dizayn ettiler galiba 575 62 Yanıtla
  • Göztepeli:
    Federasyon yine kurallar dışında hareket etti. Hakem VARa gitmemesine rağmen görüntü yayınladı. İlginç olan TFF hep GS'a karşı düşmanca davranıyor tüm kuralları bozuyor yıkıyor. FB maçında Antep'e verilmeyen 3 penaltının VAR kaydını da açıklayın mesela ne konuşulmuş. Geçmişe dönük kayıtlar da açıklansın. 179 326 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Ali Koç : sahadan çekilin 6 aylık maaşlarınızi odeyeleim murat sancak : emrin olur Alibaba 174 306 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Macun ve Ali Koç Var hakemi gelsin diye ortalığı birbirine kattı, Kayıtları izledim Var hakemi Penaltı bet diyor izlemeye bile CAGIRMIYOR. Bu Fenerbahçe ve Getirdikleri Var hakemi ile ortak şekilde Galatasaraya karşı yapılmış bir operasyondur net 118 330 Yanıtla
  • İbrahim:
    Bence penaltı değil, ama yurt dışındaki yabancı hakemlere yorumlatıyorlar penaltı diyorlar. Topa dokunan Mertensmiş, savunma oyuncusu ise topa müdahalede geç kalmış ve Mertens'in koşu yoluna bacağını uzatıp dizini çıkarak onun koşu yolunu kapattığı adım atmasını engellediği teması sağladığı için penaltıymış. 138 96 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    bu Galatasaray a kollama değil komplo.. 106 107 Yanıtla
  • Ömer Akçay:
    malum takımlar siz hiç real madridle final maçı oynadınız mı ona göre boş yorum yapmayın 102 95 Yanıtla
  • Elif2016:
    yeter artık fenevin sampiyon yapilma hasreti 2010 2011 ligi arastirlsin 64 119 Yanıtla
  • Burak:
    Yabancı hakemler zaten buna Penaltı diyor. hücumcu topu atıp geçmiş, savunmacı koşu yoluna 1 km uzaktan ayak uzatıyor topa vuramıyor ne olacaktı ki avrupa hakemi bu. eski fb kongre üyesi Murat bey yanlış kararla çekti takımı sahadan boşa gitti algı ahhahahaha 113 7 Yanıtla
  • yunus başak:
    kimse gs ile uğraşamaz teker teker hepsine gösrericez sene sonunda 45 21 Yanıtla
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