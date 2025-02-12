TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk takım sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

PENALTI POZİSYONUNDAKİ VAR KONUŞMASI

VAR: Bunun başka bir açısı var mı? Harika bu lütfen. Penaltı, tamam. APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt var mı? Oğuzhan kontrol tamamlandı, penaltı doğru.

Oğuzhan Çakır: Tamam, penaltı.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

KARAR YARIN AÇIKLANACAK

Öte yandan söz konusu karşılaşmayla ilgili karar ise 13 Şubat Perşembe günü (yarın) yapılacak PFDK toplantısının ardından açıklanacak. Olaylı karşılaşmada Galatasaray 3-0 hükmen galip sayılacak ve 3 puan hanesine eklenecek. Ayrıca talimatlar gereği Adana Demirspor'un ise 3 puanı silinecek.

ADANA DEMİRSPOR VE MURAT SANCAK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Ayrıca Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı. Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak'ı PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray mücadelesinde başlamış müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle Adana Demirspor'un PFDK'ye gönderildiği belirtildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.

YARIDA KALAN MAÇTA YAŞANANLAR

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 11. dakikada Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Konuk takım, bu penaltıya yoğun bir şekilde itiraz etse de karar değişmedi. 12. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabaka, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu.