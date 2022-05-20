"Yarın son maçım" diyen Burak Yılmaz, bir dönemin bittiğini resmen açıkladı - Son Dakika
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"Yarın son maçım" diyen Burak Yılmaz, bir dönemin bittiğini resmen açıkladı

20.05.2022 15:00
"Yarın son maçım" diyen Burak Yılmaz, bir dönemin bittiğini resmen açıkladı

Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz, Fransız ekibinden ayrıldığını duyurdu. Milli futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yarın Lille deki son maçım! Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı. 36 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Beşiktaş olabileceği belirtiliyor.

2 yıl önce Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransız ekibinde 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı. Sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki milli futbolcu, yeni sezonda Lille'de olmayacağını açıklayarak veda mesajı yayımladı.

"SİZLERİ UNUTMAYACAĞIM"

Burak Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Lille deki son maçım! Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

'Yarın son maçım' diyen Burak Yılmaz, bir dönemin bittiğini resmen açıkladı

BEŞİKTAŞ'A İMZA ATABİLİR

Milli futbolcunun yeni rotasının neresi olacağı merakla beklenirken, Beşiktaş'a dönme olasılığının ağır bastığı belirtiliyor. 36 yaşındaki golcüye MLS'ten de teklifler olduğu bilinirken, Adana Demirspor da transfer için devreye girebilir.

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