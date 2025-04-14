Yarış sırasında ünlü bisikletçinin yüzüne su şişe fırlattı - Son Dakika
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Spor

Yarış sırasında ünlü bisikletçinin yüzüne su şişe fırlattı

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Ünlü bisikletçi Mathieu van der Poel, Paris-Roubaix yarışında bir seyircinin yüzüne attığı su şişesi yüzünden öfkelendi. Olay, yarışın bitimine 33 kilometre kala meydana geldi. Van der Poel, şişeyi atanın yargılanması gerektiğini belirtti ve yaşananı 'cinayet teşebbüsü' olarak nitelendirdi. Seyircinin attığı şişe, sporcunun yanağına çarptı.

14.04.2025 13:49  Güncelleme: 13:57
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Ünlü bisikletçi Mathieu van der Poel, kazandığı Paris-Roubaix yarışında bir seyircinin attığı su şişesi yüzünden büyük öfke yaşadı. 30 yaşındaki Hollandalı sporcu, yüzüne çarpan şişeyi atanın yargılanması gerektiğini söyledi.

Olay, yarışın bitimine 33 kilometre kala meydana geldi. Bir seyirci, hızla ilerleyen van der Poel'in yüzüne dolu bir su şişesi fırlattı. Şanslı bir şekilde şişe sporcunun burnuna değil, yanağına çarptı.

"Bu olay geçiştirilmemeli. Dolu bir şişeydi ve çok acıttı. Eğer burnuma çarpsaydı, kesinlikle kırılırdı," diyen van der Poel, yaşananı "cinayet teşebbüsü" olarak nitelendirdi.

Alpecin-Deceuninck takımının bu başarılı sporcusu, yarışı kazanarak üst üste üçüncü Paris-Roubaix zaferini elde etti. Bu başarıyla 1980'den beri kırılamayan rekoru da egale etti. Ancak kutlama yerine, yaşanan olayı konuşmak zorunda kaldı.

"Bu kabul edilemez bir durum. Saatte 50 kilometre hızla giderken yarım kilogram ağırlığındaki dolu bir şişe, yüzüme taş çarpması gibiydi," dedi van der Poel yarış sonrası basın toplantısında. Sporcunun takımı, seyirciye karşı yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Olayın ardından haberlere göre, şişeyi attığını itiraf eden bir kişi Belçika polisine teslim oldu. Kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

Alpecin-Deceuninck takım menajeri Philip Roodhooft ise bu tür provokatif davranışlara "mümkün olduğunca az dikkat" gösterilmesi gerektiğini söyledi. "Bu tür insanlar ilgiyi hak etmiyor. Burada on binlerce insan Mathieu'nun başarısını takdir ediyor, biz onlara odaklanmalıyız," dedi.

Eski İngiliz bisikletçi Adam Blythe de TNT Sports yayınında olayı şiddetle kınadı ve şişeyi atan kişiyi "aşağılık herif" olarak nitelendirdi. "Birinin bunu yaptığına inanamıyorum. Neyse ki sporcu etkilenmedi, ama bu davranış gerçekten iğrenç," diye ekledi.

Yarış sırasında ünlü bisikletçinin yüzüne su şişe fırlattı
Yarış sırasında ünlü bisikletçinin yüzüne su şişe fırlattı
Yarış sırasında ünlü bisikletçinin yüzüne su şişe fırlattı
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Son Dakika Spor Yarış sırasında ünlü bisikletçinin yüzüne su şişe fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selim Kayisi:
    Bence bisikletçi haklı. cinayete teşebbüsten yargılanmalı. 5 1 Yanıtla
  • cemil:
    Normal birşey.... Su içmesi için yol kenarlarında bu destek sağlanır. Bu normal bir su değildir, soda tarzı yüksek mineralli sular verilir. Biraz hızlı kaçmış olabilir. Oradakilerin böyle birşey yapacağını sanmıyorum. 1 1 Yanıtla
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