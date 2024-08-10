Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi - Son Dakika
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Spor

Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi

Geniş Video İzle

Paris Olimpiyatları'nda yarıştığı sanılan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Norveçli sırıkla atlama sporcusu Embla Matilde Njerve, sosyal medya fenomeni haline geldi. Ancak ortaya çıkan gerçek, Njerve'nin Paris Olimpiyatları'nda yarışmadığı, sosyal medyada dolaşan videonun aslında Slovakya'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası'na ait olduğu öğrenildi. Güzel sporcunun, ''Aslında kendimi çok güzel bulmuyorum. Gösterilen ilgiden dolayı şaşkınım'' demesi de dikkatlerden kaçmadı.

10.08.2024 15:03
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Tüm dünya sosyal medyada gündem olan Norveçli sporcu Embla Matilde Njerve'yi konuşuyor. Güzelliği ile Paris Olimpiyat Oyunları'nı gölgede bırakan sporcu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Sosyal medyada dolaşan video, aslında Slovakya'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası'ndan. Bu yarışmada Njerve, sırıkla atlama dalında gümüş madalya kazanmıştı. Njerve bu yılki Oyunlarda yarışmıyor; viral video aslında başka bir etkinlikten.

"KENDİMİ ÇOK GÜZEL BULMUYORUM"

Öte yandan güzel sporcunun, "Aslında kendimi çok güzel bulmuyorum. Gösterilen ilgiden dolayı şaşkınım" demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Yarışmadığı halde Olimpiyatlar\'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi

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Son Dakika Spor Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • BM - İsmail YILMAZ: Neresi güzel ortalama bir tip, abazalar yüceltiyor onu gereksiz yere 15 83 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Koruma altına alıp, neslini çoğaltmak lazım. 63 4 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Harbi çok güzelmiş.. 40 3 Yanıtla
  • Muhammed bayram Deveci: Mal 4 37 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: bizim yüz güzeli seçen jüri bunu görünce ne düşündü acaba.. 32 1 Yanıtla
  • Ali tekeş: Yandan bakınca uzaylı gibi 2 21 Yanıtla
  • YoH null: Doğal güzellik çok nadirdir lakin güzel değil güzel dediklerimizin tamamı makyaj doğal güzel görmek yok diyecek kadar az ama bu haber degil ne alaka yani 3 15 Yanıtla
  • Harun Çelik: Mütevaz-ı 7 1 Yanıtla
  • Kemsl: bir kaç foto koysaydınız bari,yazmakla olur mu 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi - Son Dakika
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