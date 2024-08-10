Yarışmadığı halde Olimpiyatlar\'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi

Spor

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Tüm dünya sosyal medyada gündem olan Norveçli sporcu Embla Matilde Njerve'yi konuşuyor. Güzelliği ile Paris Olimpiyat Oyunları'nı gölgede bırakan sporcu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Sosyal medyada dolaşan video, aslında Slovakya'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası'ndan. Bu yarışmada Njerve, sırıkla atlama dalında gümüş madalya kazanmıştı. Njerve bu yılki Oyunlarda yarışmıyor; viral video aslında başka bir etkinlikten.

"KENDİMİ ÇOK GÜZEL BULMUYORUM"

Öte yandan güzel sporcunun, "Aslında kendimi çok güzel bulmuyorum. Gösterilen ilgiden dolayı şaşkınım" demesi de dikkatlerden kaçmadı.