Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı - Son Dakika
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Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı

Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yasa dışı bahis reklamı nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. İki başkanın, yasa dışı bahis şirketi reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmekle suçlandıkları belirtildi.

30.10.2024 15:03
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz yasa dışı bahis nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle;

"ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı BEDİRHAN DURAK'ın aynı müsabakadaki "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine...İnternetten canlı futbol izleyin

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü Başkanı MEMİK YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın, üç aydan bir yıla kadar men cezası alabileceği belirtildi.

MADDE 57

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

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Son Dakika Spor Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sadece Beşiktaş:
    ULAN CİNCON FORMASINDA TAŞIDI HAFTALARDIR REZİLLİĞİNİZ ARŞA ÇIKTI AHLAKSIZLAR 55 14 Yanıtla
  • sudem meliss:
    GS şampiyon olacak Ferhat eser 33 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hakemlerin yasa dışı bahiscilerin vergi kaçıranların salıncağına binmeyen onurlu namuslu şerefli kulüp ve yöneticilerine selam olsun 37 10 Yanıtla
  • Akseakilic:
    yasa dışı bahis sitesinin reklamını saha kenarında sergileyene sevk ceza sırtında taşıyana hiç bir yaptırım yok! 34 5 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    BU ÜLKEDE FUTBOL YOK ADAM KAYIRMA VAR HAKEMİ TEHTİD EDERLER CEZA VERMEZLER FORMALARININ SIRTINDA YASA DIŞI BAHİSİN REKLAMINI YAPARLAR CEZA VERMEZLER SOSYAL MEDYADA FUTBOLCUSU KÜFÜR EDER CEZA VERMEZLER BU KİRLİ LİG DÜZEN DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE TÜRKİYEDE FUTBOL İZLENMEZ. 31 5 Yanıtla
  • Ahmet Maviş:
    stada sokacağına formaya yazdırsa kurtarırmış 10 1 Yanıtla
  • V. A.:
    5S başkanını nıye yakmıyor bu kurallar 6 2 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    çincon çincon dan haber yok nerde adalet 2 0 Yanıtla
  • Murat YILDIZ:
    İyide bu sitede de yasa dışı bahis sitesi reklamı var. Hiç farketmediniz mi. Reklam kısımlarında iyi bakın 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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