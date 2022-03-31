Yasemin Adar Yiğit, 5'inci kez Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda final maçına çıkan Yasemin Adar Yiğit, Estonyalı rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, Türkiye'nin bu şampiyonadaki 4'üncü altın madalyasını almak için Estonyalı Epp Maee ile mindere çıktı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Yasemin, Avrupa şampiyonu oldu. Yasemin Adar Yiğit, bu sonuçla kariyerindeki 5'inci Avrupa şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.