Yasemin Adar Yiğit, 5'inci kez Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yasemin Adar Yiğit, 5'inci kez Avrupa şampiyonu oldu

31.03.2022 21:45
Yasemin Adar Yiğit, 5'inci kez Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda final maçına çıkan Yasemin Adar Yiğit, Estonyalı rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda final maçına çıkan Yasemin Adar Yiğit, Estonyalı rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, Türkiye'nin bu şampiyonadaki 4'üncü altın madalyasını almak için Estonyalı Epp Maee ile mindere çıktı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Yasemin, Avrupa şampiyonu oldu. Yasemin Adar Yiğit, bu sonuçla kariyerindeki 5'inci Avrupa şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.


YORUMLAR
500
Yasemin Adar Yiğit, 5. kez Avrupa şampiyonu Yasemin Adar Yiğit, 5. kez Avrupa şampiyonu Son dakika: Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Son dakika: Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Son dakika haberi... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu finale yükseldi Son dakika haberi... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu finale yükseldi

Altın Madalya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yasemin Adar Yiğit, 5'inci kez Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:42 Erbakan polemiğiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt
21:37 Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler ön plandaydı
20:59 Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
20:46 Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 21:52:51. #1.11#
SON DAKİKA: Yasemin Adar Yiğit, 5'inci kez Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement