Yasemin Adar Yiğit: Hem kendi adıma, hem de takım halinde ilkleri başarıyoruz - Son Dakika

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kilo mücadelesinde Estonyalı Epp Maee ile karşılaşan Yasemin Adar Yiğit, rakibini 3-1 yenip Avrupa şampiyonu oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda Evin Demirhan Yavuz'un ardından ikinci altın madalyaya Yasemin Adar Yiğit ile ulaştı. Çeyrek finalde Bulgar Mariya Oryashkova'yı 10-0 teknik üstünlükle yenip yarı finalde Macar Bernadett Nagy'yi ilk devre bitmeden tuşla geçen Yasemin, final maçında da Estonyalı rakibine karşı 3-1 üstünlük kurup Avrupa şampiyonu oldu.

MADALYA KOLEKSİYONU BÜYÜYOR Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Yiğit, Avrupa Şampiyonalarında daha önce 2016-2019 arasında peş peşe 4 kez altın madalya kazanmıştı. Yasemin Adar Yiğit, ayrıca Paris 'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

Karşılaşmanın ardından yaptığı konuşmada, ilklerin kadını olduğu için gururlu olduğunu kaydeden milli güreşçi, "5'inci kez Avrupa Şampiyonu oldum, çok mutluyum. Hem kendi adıma, hem de takım halinde ilkleri başarıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda ilk kez 3 finalimiz var, daha önce en fazla 2 finalimiz vardı. 50 kiloda Evin ile çok güzel bir başlangıç yaptık, o da şampiyon oldu. İstiklal Marşı'yla açılışı yaptık, İstiklal Marşı'yla kapanışı yapıyoruz. Bizi takip eden, destek olan, dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

- Budapeşte