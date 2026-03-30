Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu

Real Madrid altyapısında forma giyen 11 yaşındaki David Sanchez, attığı panenka penaltıyla gündeme geldi.
Genç futbolcunun penaltı anındaki özgüveni ve soğukkanlı vuruşu izleyenlerden tam not aldı. Sanchez'in topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdiği anlar kısa sürede yayıldı.
Paylaşılan görüntüler futbolseverler tarafından yoğun ilgi görürken, genç yetenek büyük beğeni topladı. Altyapıda sergilediği performansla dikkat çeken David Sanchez, şimdiden geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.
