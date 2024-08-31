Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı

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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon 4 Süper Lig maçında da gol atarak toplamda 8. golünü kaydetti. Dzeko, ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maçta 4 gol atmıştır.

31.08.2024 12:03
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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam ediyor. Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon 4 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan yıldız isim, bu sezon tüm kulvarlardaki 8. golünü attı.

SEZONA FIRTINA GİBİ GİRDİ

Süper Lig'de oynanan 4 maça da ilk 11'de başlayan Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Alanyaspor maçlarının tamamında gol attı. Dzeko, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

38 yaşındaki golcü, dün akşam oynanan Alanyaspor maçında da golünü atıp 70. dakikada yerini yeni transfer Youssef En Nesyri'ye bıraktı.

Fenerbahçe\'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • recep özoğul: bir GS taraftarı olarak söylüyorum adam müthiş oyuncu ama İcardi daha sahalara inmedi. Lig sonunda son sözü İcardi söyleyecek 8 22 Yanıtla
  • Beyler Beyi: İcoş diye 6sarayın bir golcüsü mü vardı bir ara. Tatilde galiba :) 17 5 Yanıtla
  • mustafa dilek: Yine havaya sokmayın şunları yaa.. her yıl aynı tiyatro.. avrupada tüm kupaları tüm şampiyonluklarıda alsalar mourinho 25 milyon€ kazanamaz… fakat kendini kovdurursa kazanır :)) bu yüzden febeliler hiç ümitlenmesin.. kim olsa böyle düşünür:) tüm başarısızlıklarda yönetim hariç heryerde suçlu aradınız.. bakalım febeliler ne zaman uyanıcak:) biraz cimbomu örnek alın 2 13 Yanıtla
  • Mustafa Naz: robetto carlostan sonra gelen en buyuk kariyerdir. 8 1 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak: Penaltisiz atiyo bu arada bazi balonlar gibi uydurma penaltılarla degil 3 0 Yanıtla

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