Fenerbahçe\'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı

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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam ediyor. Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon 4 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan yıldız isim, bu sezon tüm kulvarlardaki 8. golünü attı.

SEZONA FIRTINA GİBİ GİRDİ

Süper Lig'de oynanan 4 maça da ilk 11'de başlayan Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Alanyaspor maçlarının tamamında gol attı. Dzeko, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

38 yaşındaki golcü, dün akşam oynanan Alanyaspor maçında da golünü atıp 70. dakikada yerini yeni transfer Youssef En Nesyri'ye bıraktı.