Trabzonsporlu eski futbolcu Yattara, İmamoğlu'undan belediyede iş istedi - Son Dakika
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Spor

Trabzonsporlu eski futbolcu Yattara, İmamoğlu'undan belediyede iş istedi

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Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan iş istedi. Bir etkinlik sonrası İmamoğlu ile bir araya gelen Yattara, "Belediyede çalışmak istiyorum" dedi. O anlar, kameraya yansıdı.

06.02.2025 16:57  Güncelleme: 17:19
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki riskli yapıların tespitine yönelik düzenlenen, "Hızlı Tarama Testinde Riskli Bulunan Binanın Yıkımı" programına katıldı.

Yattara, İmamoğlu'ndan iş istedi

YATTARA DA KATILDI

Program sonrasında açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun arkasında Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara'nın da yer aldığı görüldü.

Yattara, İmamoğlu'ndan iş istedi

İMAMOĞLU'NDAN İŞ TALEP ETTİ

Yattara, konuşması sonrasında, "Ben belediyede çalışmak istiyorum" diyerek İmamoğlu'ndan iş talep etti. Kameralara yansıyan o anlar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yattara, İmamoğlu'ndan iş istedi

TRANSFERİNİ YAPMIŞTI

İmamoğlu, Trabzonspor yöneticisi olduğu dönemde İbrahim Yattara'nın transferini gerçekleştirmişti. Bu nedenle ikili arasında daha önceden bir tanışıklık bulunduğu biliniyordu. Yattara, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de onu ziyaret etmişti. Geçtiğimiz yıl bir röportajda İmamoğlu, Yattara'dan bahsederken, "İstanbul'da yaşıyor. Bana olan aşkından bir de Beylikdüzü'nde yaşıyormuş yeni öğrendim. Beylikdüzü'ne yaşıyor" demişti.

Trabzonsporlu eski futbolcu Yattara, İmamoğlu\'undan belediyede iş istedi

Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor, İstanbul, 3-sayfa, 3-sayfa, Yaşam, Yaşam, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonsporlu eski futbolcu Yattara, İmamoğlu'undan belediyede iş istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • stanciu george:
    dağdan inseydi işi hazırdı ama dağdan inmedi 179 50 Yanıtla
    zoro beyi:
    Annemi gönderebilirsin bu durumda..Ne yazsanız içi boş çıkıyor yav 3 sene oldu hala ibb deki 564 terörist açıklanacak 0 0
  • Serkan Acar:
    KİBİR ABİDESİ 186 23 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    ikisi de kral adamdır.. 40 146 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    CUMHURBAŞKANI ÎMAMOĞLU ?? 41 128 Yanıtla
    Serkan Acar:
    ÇAMURBAŞKANI İMAMOĞLU 0 0
  • DARK PASSENGER:
    AHMET YILMAZ: anneb nasıl selamımı ilettinmi sordunmu özlemiş beni 94 13 Yanıtla
  • miray:
    Hiç Türkiyede Top Oynadı Para Biriktirmedimi Yavskkk 55 15 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Milyonları kazandı, Ne yapmış paraları, 50 tane dükkan 100 tane daire alacak para kazandı, Elinde en azından 1 dükkan, 5 dairesi olsaydı bu duruma kesinlikle düşmezdi, 48 8 Yanıtla
  • 19815530:
    liyakat 47 6 Yanıtla
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