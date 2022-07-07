Yaz spor okullarına ilgi artıyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaz spor okullarında yaklaşık 12 bin çocuğun eğitim gördüğünü bildirdi.

Pekyatırmacı, Parsana Mahallesi'ndeki Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gazetecilere, bu yıl da çocukların yaz spor okuluna yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

İlçede, spor faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğünü kaydeden Pekyatırmacı, "Bu sene yaklaşık 12 bin çocuğumuz yaz spor okullarında eğitim faaliyetlerine katılıyorlar. Toplam 13 branşta, 35 tesiste ve 60 salonda eğitimlerimiz devam ediyor. Çocuklarımız evlerinden alınarak tesislerimize getiriliyor, ardından da evlerine bırakılıyor." diye konuştu.

Türkiye'yi geleceğe taşıyacak çocukların her alanda başarılı olmasını ve kendilerini ifade edebilmesini arzu ettiklerini ifade eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sporda başarılı olması aslında akademik anlamda da başarısını arttıran bir unsur. Kişisel gelişimleri, vücut gelişimleri, psikolojik gelişimleri ve akademik gelişimleri açısından, çocuklarımızın spor yapmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocuklara tesislerimizde mümkün olduğu kadar maksimum kapasitede hizmet vermek için gayret ediyoruz. Şu an 12 bin çocuk sayısı bile artık bizim için yetersiz gelmeye başladı. Tesis sayımızı arttırarak yoğun talepleri karşılama noktasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."