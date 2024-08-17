Yedek kalmak canına tak etti! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor - Son Dakika
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Yedek kalmak canına tak etti! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor

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İspanyol basını, Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Carlo Ancelotti'den beklediği forma süresini alamayan ve yedek kalmak istemeyen Arda'nın, Madrid yönetiminden ayrılmayı talep edebileceği öne sürüldü. Süper Kupa töreninde yüzünün asık olduğu görülen ve kupayla fotoğraf çektirmek istemeyen 19 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşı Luka Modric ikna etmişti.

17.08.2024 15:50
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Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Madrid temsilcisinde istediği süreyi bulamayan Arda'nın takımdan ayrılabileceğini öne sürdü.

SÜPER KUPA TÖRENİNDE YÜZÜ ASIKTI

Real Madrid'in Atalanta'yı yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazandığı gece buruk olduğu gözlenen genç yıldız, kupayla fotoğraf çektirmek istememişti.Luka Modric'in yoğun çabası sonucu ikna olan Arda, tecrübeli yıldızla birlikte poz vermişti.

Yedek kalmak canına tak etti! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılabilir

ANCELOTTİ ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Atalanta karşısında yedek soyunan ve maçın 88. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler'in Carlo Ancelotti ile maç sonrası yaptığı görüşme de dikkat çekmişti. Defensa Central'de yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, Süper Kupa'da yalnızca birkaç dakika süre verdiği 19 yaşındaki futbolcuya sezonun devamında bu durumun böyle devam etmeyeceğini ve daha fazla süre bulacağını belirtmişti.

Yedek kalmak canına tak etti! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılabilir

İSPANYOL DEVİNDEN AYRILABİLİR

Real Madrid Confidencial'de yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid yönetiminden ayrılmayı talep edebilir. Arda'nın Brahim Diaz ile birlikte forma şansı bulmasının zor olduğunu yazan İspanyollar, iki oyuncunun da kısa süre içinde takımdan ayrılabileceğini ileri sürdü.

REAL MADRID KARİYERİ

2023 yazında Real Madrid'e transfer olan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, geride kalan sezonda İspanyol devinin formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Madrid temsilcisinin ABD kampında da ortaya koyduğu performansla alkış alan milli yıldız, yedek başladığı UEFA Süper Kupa maçında da 88. dakikada oyuna dahil oldu. Arda, Real Madrid'de 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 de UEFA Süper Kupa olmak üzere 4. kupasını kaldırdı.

Yedek kalmak canına tak etti! Arda Güler, Real Madrid\'den ayrılıyor

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Son Dakika Spor Yedek kalmak canına tak etti! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bayram Yavuz: Başakşehir seni bekliyor gel Arda Güler gel koçum 10 numaran hazır Uefa Conference Ligi'nde 10 44 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: İspanyada 50den fazla gol atan, 2004te ispanyada yılın futbolcusu seçilen nihat kahveci, bu çocuğun 20de 1i kadar haber olmadı. 33 12 Yanıtla
  • ferhat eser: arda seneye Beşiktaşta 8 27 Yanıtla
  • Çelikk: Ayrılsın Yakışmıyor Bu takıma 9 26 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Bencede Ayrılsın 16 8 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: Her gün şişirdığımız balonun patlayacağı biliniyordu.! 5 10 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Barcelona güzel hamle olur 8 1 Yanıtla
  • Volkan null: Ancelotti varken Arda Real Madrid'de fazla süre alamaz 4 4 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Gs liyim. Fenere gelsin geri 4 3 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Ali koç adamsan geri getir çocuğu eufa kupasını alacaksak arda ile alabiliriz. Hem kulübün dinamiklerini biliyor. Hem başarıya aç. 1 0 Yanıtla
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