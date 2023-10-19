Manchester United, kadro dışı bıraktığı Jadon Sancho'nun yemek yemesini bile yasakladı

İngiliz devi Manchester United'da kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun takım arkadaşlarıyla iletişim kurması ve yemek yemesi bile yasaklandı.

TAKIMLA BÜTÜN İLİŞKİSİ KESİLDİ

Takımın teknik direktörü Erik ten Hag ile yaşadığı polemiğin ardından kadro dışı kalan 23 yaşındaki yıldız futbolcu Jadon Sancho'nun takımla olan tüm ilişkisi kesildi. Sancho Ekim ayının başından bu yana akademi tesislerinde tek başına antrenman yapıyor.

YEMEK YEMESİ BİLE YASAKLANDI

Daily Mail'de yer alan habere göre, yıldız futbolcunun takım arkadaşlarıyla bir araya gelmesi hatta onlarla yemek yemesi bile yasaklandı.

ÖZÜR DİLERSE AFFEDİLECEK

Jadon Sancho konusunda kulüpte büyük bir hayal kırıklığı hakim. Sancho şu ana kadar menajerinin istediği özrü dilemeyi reddetti ve kulübün üst düzey isimlerinin, takım arkadaşlarının çağrılarına rağmen geri adım atma belirtisi göstermedi.