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Manchester United, kadro dışı bıraktığı Jadon Sancho'nun yemek yemesini bile yasakladı - Son Dakika

Manchester United, kadro dışı bıraktığı Jadon Sancho'nun yemek yemesini bile yasakladı

Son Güncelleme: 19.10.2023 19:57

Teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı kriz sonucu Manchester United'da kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun takım arkadaşlarıyla iletişim kurması ve yemek yemesi yasaklandı. Yıldız futbolcunun, affedilmesi için Erik ten Hag'dan özür dilemesi gerekiyor.

İngiliz devi Manchester United'da kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun takım arkadaşlarıyla iletişim kurması ve yemek yemesi bile yasaklandı.

TAKIMLA BÜTÜN İLİŞKİSİ KESİLDİ

Takımın teknik direktörü Erik ten Hag ile yaşadığı polemiğin ardından kadro dışı kalan 23 yaşındaki yıldız futbolcu Jadon Sancho'nun takımla olan tüm ilişkisi kesildi. Sancho Ekim ayının başından bu yana akademi tesislerinde tek başına antrenman yapıyor.

YEMEK YEMESİ BİLE YASAKLANDI

Daily Mail'de yer alan habere göre, yıldız futbolcunun takım arkadaşlarıyla bir araya gelmesi hatta onlarla yemek yemesi bile yasaklandı.

ÖZÜR DİLERSE AFFEDİLECEK

Jadon Sancho konusunda kulüpte büyük bir hayal kırıklığı hakim. Sancho şu ana kadar menajerinin istediği özrü dilemeyi reddetti ve kulübün üst düzey isimlerinin, takım arkadaşlarının çağrılarına rağmen geri adım atma belirtisi göstermedi.

Yemek yemesini bile yasakladılar! Manchester United'da Jadon Sancho krizi giderek büyüyor
Yemek yemesini bile yasakladılar! Manchester United'da Jadon Sancho krizi giderek büyüyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Manchester United, kadro dışı bıraktığı Jadon Sancho'nun yemek yemesini bile yasakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United, kadro dışı bıraktığı Jadon Sancho'nun yemek yemesini bile yasakladı - Son Dakika
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