Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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Spor

Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor

Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi\'yi görenler tanıyamıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin yeni imajı büyük ilgi topladı. ''80'ler Doğum Günü Partisi'' tarzıyla sosyal medyada görücüye çıkan Icardi'nin yeni tarzı, birçok yorum ve beğeni aldı.

25.03.2025 09:33
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Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi'nin saha çalışmalarına haziran ayının ortasında başlaması beklenirken yıldız ismin yeni imajı herkesi şaşırttı.

15 HAZİRAN'DA DÖNÜYOR

Tedavisini Arjantin'de sürdüren ve zaman zaman İstanbul'a gelerek takım arkadaşlarına desteğini ileten Mauro Icardi, gelecek sezonun başı itibarıyla takıma dönebilecek. Takvim'in haberine göre; Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelerde Tangocu'nun haziran ortası gibi saha çalışmalarına başlayabileceği belirlendi.

Tecrübeli golcünün 15 Haziran gibi İstanbul'da bireysel saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Icardi'nin, Sarı-Kırmızılı takımın haziran sonu yapmayı planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.

GÖRENLER TANIYAMADI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, '80'ler Doğum Günü Partisi' tarzıyla sosyal medyada görücüye çıktı. Yıldız golcünün yeni tarzı, sosyal medya üzerinden birçok yorum ve beğeni alırken görenler hayranlıklarını da gizleyemedi. Mauro Icardi ve sevgilisi, farklı karelerle sosyal medyada paylaştıkları gönderilerinde büyük ilgi gördü.

İşte Icardi'nin yeni tarzı;

Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor

Sosyal Medya, Mauro Icardi, Galatasaray, Arjantin, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Vadaa:
    Gavattiii 49 21 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Yakındır bunuda kaptırır birine Lütus grandüs GAVAT'us :) 46 14 Yanıtla
  • erkan zengin:
    senin ben taaa kalıbını sii... 35 16 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yeni hatun istemistir o da yapmistir.. bu cocuk duygusalliktan kilibikligin zirvesinde:)) 17 4 Yanıtla
  • Osman A:
    Çota Z.kımde banane 15 1 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Her geçen gün biraz daha nonoş olmaya doğru ilerliyor. 8 3 Yanıtla
  • Bahri Mertoglu:
    sapladıkların yorum yazmış sağlamanın mucidi bak?????? 4 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    zaten gavattı,şimdi ala-gavat olmuş.. 0 0 Yanıtla
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