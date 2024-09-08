Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek - Son Dakika
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Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek

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Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek İrfan Can Kahveci ile sözleşme uzatacak. Sarı-lacivertliler, milli yıldız ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İrfan Can'ın 20 milyon TL olan maaşı da 50 milyon TL'ye yükseltilecek. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

08.09.2024 12:01  Güncelleme: 12:18
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci'yi takımda tutmak isteyen sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME, 50 MİLYON TL MAAŞ

İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzatacak olan Fenerbahçe, 29 yaşu futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İrfan Can'ın 20 milyon TL olan maaşının yapılan zamla birlikte 50 milyon TL'ye yükseltileceği ifade edildi. Tarafların kısa süre içerisinde imzaları atması bekleniyor.

KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİ

İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon kariyerinin en skorer dönemini geçirdi. Deneyimli futbolcu, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 46 maçta görev yaparken 18 gol ve 12 asist kaydetti. Bu sezon ise sarı-lacivertli formayla 7 maça çıkan milli yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İrfan Can, 2020/21 sezonun ara transfer döneminde 7 milyon Euro karşılığında RAMS Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • Yunuss Bayern: Bıktık Şu fenerbahçe haberlerinden 21 64 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY: helali hos olsun kardesime 42 7 Yanıtla
  • aslan null: Şu haberleri tl cinsinden yapıp milletin gözünü boyamayın artık 50 milyon tl dediğiniz altı üstü 1.5 milyon euro yani 27 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Türkiye de dehşet para var ama vatandaş fakir halka yansımıyor zenginlik 23 3 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Adam hep yedekte oynuyor 6 4 Yanıtla
  • Çelikk: Dudağım Uçukladı Bilemezsiniz 4 3 Yanıtla
  • Ankara null: komedi 2 4 Yanıtla
  • Osman Hacıer: Yedekte otura otura nasıl kariyerinin en iyi dönemi oluyor onu anlamadim 2 4 Yanıtla
  • Yusuf cihan: 50 milyon 1,5 milyon dolar eder aldığı para normal 5 6 milyon dolar alan topçu olduğu için bu para normal 165 milyon alıyor o zaman diğeri 3 0 Yanıtla
  • Ergün Öz: Yabancı futbolcular 3-5 milyon yuro alıyorlar Buda 100-150 milyon TL yapıyor daha çok ödeniyor yabancılara 2 0 Yanıtla
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