Yeni maaşı ortaya çıktı: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe\'den çuvalla para kazanacak

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Süper Lig devi Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda en sonunda anlaştı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3 yıllık kontrat için el sıkıştı.

Sarı-lacivertlilerin resmi duyuruyu da kısa süre içinde yapması beklenirken, milli futbolcunun yeni kontratında alacağı maaş da belli oldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre İrfan Can Kahveci'nin yıllık 30 milyon liralık ücreti 60 milyon liraya çıkarıldı.

2 KATINA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu 18 gol, 12 asistle tamamlayan İrfan Can Kahveci, 2024-25 sezonunda çıktığı 15 maçta 553 dakika süre alabildi ve 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.