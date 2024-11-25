Yeni maaşı ortaya çıktı: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den çuvalla para kazanacak - Son Dakika
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Spor

Yeni maaşı ortaya çıktı: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den çuvalla para kazanacak

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Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda anlaşan İrfan Can Kahveci'nin yıllık ücretinin 60 milyon lira olacağı ve resmi açıklamanın yakında duyurulacağı öne sürüldü.

25.11.2024 11:42
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Süper Lig devi Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda en sonunda anlaştı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3 yıllık kontrat için el sıkıştı.

Sarı-lacivertlilerin resmi duyuruyu da kısa süre içinde yapması beklenirken, milli futbolcunun yeni kontratında alacağı maaş da belli oldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre İrfan Can Kahveci'nin yıllık 30 milyon liralık ücreti 60 milyon liraya çıkarıldı.

2 KATINA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu 18 gol, 12 asistle tamamlayan İrfan Can Kahveci, 2024-25 sezonunda çıktığı 15 maçta 553 dakika süre alabildi ve 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

Yeni maaşı ortaya çıktı: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe\'den çuvalla para kazanacak

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Son Dakika Spor Yeni maaşı ortaya çıktı: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den çuvalla para kazanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ateş:
    Emekli ve asgari ücretlide izlesin dursun. 28 0 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    milletin aklıyla alay etmeyin talisca 400 milyon alıyor 60 milyon ne Ankara belediyesi 2 saatlik konsere 69 milyon odedi 18 9 Yanıtla
  • Murat Çil:
    yakışır kardeşime hak ediyor 10 5 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    enayi bahçe 9 4 Yanıtla
  • Tuna güler:
    1.6 civarında euro eder. Kofti Kofti yabancıların 3-4 milyon aldıkları yerde para değil. 8 2 Yanıtla
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