Yeni macerası çok kısa sürdü! Cengiz Ünder, gittiği gibi geri dönüyor - Son Dakika
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Yeni macerası çok kısa sürdü! Cengiz Ünder, gittiği gibi geri dönüyor

Yeni macerası çok kısa sürdü! Cengiz Ünder, gittiği gibi geri dönüyor

MLS ekibi Los Angeles FC, Fenerbahçe'den kiraladığı ve beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanılmayacak. 27 yaşındaki futbolcu, haziran ayında 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu sarı-lacivertlilere geri dönecek.

19.04.2025 16:40
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Fenerbahçe'nin en pahalı transferleri arasında yer alan ve beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder, devre arasında MLS ekibi Los Angeles FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Sarı-lacivertlilerin bu opsiyonunun kullanılmasını umduğu Cengiz, yine hayal kırıklığı yarattı.

LOS ANGELES FC, OPSİYONU KULLANMAYACAK

Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. MLS takımlarından Los Angeles FC, Cengiz'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. 27 yaşındaki futbolcu, burada da istenilen performansı gösteremedi.

HAZİRAN'DA GERİ DÖNÜYOR

Son haftalarda yedek kalan ve yalnızca karşılaşmaların son dakikaların süre bulan deneyimli futbolcu, haziran ayı sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. Yeni sezonda köklü bir kadro yapılanmasına gidecek olan sarı-lacivertlilerin Cengiz ile yollarını ayırması bekleniyor.

CENGİZ'İN ABD PERFORMANSI

Cengiz Ünder, kiralık gittiği Los Angeles FC'de 5'i ilk 111 olmak üzere 8 maça çıktı. Cengiz, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 9 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu, skor katkısı verememişti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun sarı-lacivertlilerle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Yeni macerası çok kısa sürdü! Cengiz Ünder, gittiği gibi geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hakan1421:
    gitmesini bu kadar çok istiyorsanız satın alma opsiyonunu 3 milyon dolar felan yapaydınız bu yaşayan ölü ye kim o kadar parayı verip de başına bela eder 52 4 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    mesut özeli yediniz cengiz’i yediniz irfancan, ismail vs vs kulübün başında başkan yok tüccar var daha çok göreceğiz bu manzaraları 31 14 Yanıtla
  • cemal dalkıran:
    bu adama verilen para yuh yöetime 30 4 Yanıtla
  • Osman A:
    Herkes anladı bunun futbolcu olmadığını,bir bizimkiler anlamadı.Dünyanın parasını verip yattığı yerde milyonları yemesini seyrediyorsunuz. 25 2 Yanıtla
  • serhat ali:
    adamlar çöpten anlıyor... 23 0 Yanıtla
  • Kadri Sabancı:
    yönetimin beceriksizliğinden elinde kaldı yazık o verilen paraya Ardadan gelen para hiç oldu 2027 yılına kadar besleyin bakalım 10 1 Yanıtla
  • blackstyle man:
    Bu adama ne oldu anlamadık. Roma'da efsane oynuyordu. Anlaşışır gibi değil. O adamın yerine benzeri mi geldi? 7 2 Yanıtla
  • Tufan:
    türk futbolcu alinmaz 7 1 Yanıtla
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