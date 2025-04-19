Yeni macerası çok kısa sürdü! Cengiz Ünder, gittiği gibi geri dönüyor

Fenerbahçe'nin en pahalı transferleri arasında yer alan ve beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder, devre arasında MLS ekibi Los Angeles FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Sarı-lacivertlilerin bu opsiyonunun kullanılmasını umduğu Cengiz, yine hayal kırıklığı yarattı.

LOS ANGELES FC, OPSİYONU KULLANMAYACAK

Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. MLS takımlarından Los Angeles FC, Cengiz'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. 27 yaşındaki futbolcu, burada da istenilen performansı gösteremedi.

HAZİRAN'DA GERİ DÖNÜYOR

Son haftalarda yedek kalan ve yalnızca karşılaşmaların son dakikaların süre bulan deneyimli futbolcu, haziran ayı sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. Yeni sezonda köklü bir kadro yapılanmasına gidecek olan sarı-lacivertlilerin Cengiz ile yollarını ayırması bekleniyor.

CENGİZ'İN ABD PERFORMANSI

Cengiz Ünder, kiralık gittiği Los Angeles FC'de 5'i ilk 111 olmak üzere 8 maça çıktı. Cengiz, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 9 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu, skor katkısı verememişti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun sarı-lacivertlilerle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.