Futbol: Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Süper Lig

26.02.2021 18:42

Stat: EryamanHakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim BozbeyGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Polomat), Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 77 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias (Dk. 88 Spiridonovic), Mugni (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Polomat), Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 77 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias (Dk. 88 Spiridonovic), Mugni (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Ayite, Sandro Lima

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallece, Semih Kaya, Hadebe, Zeki Yavru, Ahmed Ildız (Dk. 90+2 Zuqui), Mallan (Dk. 46 Umut Bulut), Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Jetmir Topalli), Karim Hafez, Tetteh

Goller: Dk. 34 Tetteh (Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Ertaç Özbir (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Dk. 21 Semih Kaya (Yeni Malatyaspor), Dk. 71 Ayite (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 86 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.

60. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ayite'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta yan direkten dönen top kaleci Ertaç Özbir'e çarparak ağlara gitti: 1-1

76. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Kalan bölümde önemli pozisyon olmazken karşılaşma 1-1 bitti.

Bu sonuçla galibiyet hasreti Gençlerbirliği'nin 9, Yeni Malatyaspor'un ise 7 maça çıktı.

Kaynak: AA
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Murat Yıldırım, Gençlerbirliği, Alper Ulusoy, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

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