Yeni Malatyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse İstifa Etmiyor

Spor

TFF 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da istifasını istediği başkan Adil Gevrek tarafından disiplin kuruluna sevkedilen başkan yardımcısı Ahmet Özköse geri adim atmayacağını söyledi.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Başkanın yönetim tarzını kabul edilemez bulduğunu söyleyen Özköse, "9 ayda bunu gördüm. Yönetim Kurulu'nun bilgisi olmadan kararlar alan, tüm uyarılarıma rağmen depremde hayatını kaybeden kalecimizin 400 bin TL'ye yakın alacağını bile ödemeyen Gevrek ile Yeni Malatyaspor'un geleceği olamayacağını anladım. Şehrin ileri gelenleri, STK'lar ile yaptığım görüşmelerde de Adil Gevrek'e destek ve güven olmadığını gördüm. İstanbul'da yaptığımız toplantıda da bunu kendisine söyledim ve istifa ederek, kulübün önünü açmasını istedim. Ancak kabul etmedi ve beni Disiplin Kurulu'na sevk etti. Süreç sonuçlanana kadar istifa etmeyeceğim. Yeni Malatyasporumuzun tek adam yönetiminden kurtulması için gerekli kişi ve kurumlarla görüşmelerimi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.