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Yeni Malatyaspor, İrfan Buz döneminde 20 maçta 10 mağlubiyet aldı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, İrfan Buz döneminde 20 maçta 10 mağlubiyet aldı

04.10.2021 10:09
Yeni Malatyaspor, İrfan Buz döneminde 20 maçta 10 mağlubiyet aldı, System.String[]

Yeni Malatyaspor, İrfan Buz yönetiminde çıktığı 20 maçta 10 mağlubiyet, 5 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Yeni Malatyaspor, İrfan Buz yönetiminde çıktığı 20 maçta 10 mağlubiyet, 5 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'u ligde tutarak başarı elde eden Teknik Direktör İrfan Buz, 2021-2022 sezonuna istediği gibi başlayamamıştı. Doğu Anadolu ekibi Buz yönetiminde büyük umutlar ile başladığı yeni sezonun ilk maçında Trabzonspor'a sahasında 5-1 kaybetmişti. 2021-2022 sezonunda Buz yönetiminde 8 maça çıkan sarı siyahlılar, bu maçlarda 2 galibiyet alarak 6 puan toplayabildi. Yeni Malatyaspor, ligin 8. haftasında oynanan Hatayspor maçında kötü gidişata dur diyemeyen Buz ile karşılıklı olarak sözleşmenin sona erdirildiğini açıkladı. Buz yönetiminde 20 maça çıkan sarı siyahlılar, bu karşılaşmalarda 10 mağlubiyet, 5 galibiyet ve 5 beraberlik elde yaşadı. Doğu Anadolu ekibi bu maçlarda 20 puan toplama başarısı gösterebildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, İrfan Buz döneminde 20 maçta 10 mağlubiyet aldı
Yeni Malatyaspor, İrfan Buz döneminde 20 maçta 10 mağlubiyet aldı

Yeni Malatyaspor, Doğu Anadolu, Trabzonspor, İrfan Buz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, İrfan Buz döneminde 20 maçta 10 mağlubiyet aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, İrfan Buz döneminde 20 maçta 10 mağlubiyet aldı - Son Dakika
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