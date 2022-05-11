Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

11.05.2022 16:07
Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor 14 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti.

Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan, Nuri Fatih Aydın ve Stevie Mallan bu maçta forma giyemeyecek.

Sarı-siyahlılar, hem taraftarlarına galibiyet hediye etmek, hem de Süper Lig'deki son 2 maçını kazanmak istiyor. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:50 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
15:41 Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümü bu akşam! Yaren'in kimliğinden habersiz olan Neval'e şok
15:36 Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi
15:34 "Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış: Hepsi gönül huzuru içine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 16:13:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement