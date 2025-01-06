Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talebini TFF'ye iletti - Son Dakika
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Spor

Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talebini TFF'ye iletti

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6 Şubat depreminin ardından ekonomik anlamda zor günler geçiren Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, 1. Lig Kulüpler Birliği'nin ortak kararı ve haklarının saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen iletti.

06.01.2025 23:45
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Trendyol 1. Lig'de hem maddi hemde sportif anlamda zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, daha öncede dile getirdiği ligden çekilme talebini resmileştirdi.

TALEPLERİNİ TFF'YE İLETTİLER

Kulüpten yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ortak kararı ile haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz, TFF'ye iletilmiştir. Başta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu olmak üzere, haklı talebimize destek veren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmenin ardından gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrildi.

TÜM MAÇLARINI KAYBETTİLER, SON SIRADALAR

6 Şubat depreminden sonra toplanamayan Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı. 18 maçın tamamını kaybeden Malatya ekibi, FIFA tarafından aldığı 21 puan silme cezası sonrası -21 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talebini TFF\'ye iletti

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Trendyol, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talebini TFF'ye iletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Talat Yelbuz:
    IYICE TADINI KACIRDI BU MALATYA DA, SANKI MALATYA DA SADECE FUTBOLCULAR YAŞIYOR, TAMAM GECEN YIL HAKKINIZDI BU YIL NE ALAKA 12 17 Yanıtla
  • Çelikk:
    Olamaz Yardım Kampanyası Başlatın Kurtarın Kayısıcıları 2 12 Yanıtla
  • Bekir Altindag:
    Galatasaray a yardım edeceğine devlet Malatya ya yardım etsin 2 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BEKIR ALTINDAĞ HADI PIRTTT UÇ 8 1 Yanıtla
  • Vadaa:
    Ev kur kurtarsın 3 5 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    birdaha da geri almayın , işine gelmeyen lig den çekiliyo 0 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    zaten küme düşecek bahane 0 0 Yanıtla
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