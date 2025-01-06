Trendyol 1. Lig'de hem maddi hemde sportif anlamda zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, daha öncede dile getirdiği ligden çekilme talebini resmileştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ortak kararı ile haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz, TFF'ye iletilmiştir. Başta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu olmak üzere, haklı talebimize destek veren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmenin ardından gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrildi.
6 Şubat depreminden sonra toplanamayan Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı. 18 maçın tamamını kaybeden Malatya ekibi, FIFA tarafından aldığı 21 puan silme cezası sonrası -21 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talebini TFF'ye iletti - Son Dakika
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