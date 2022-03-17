Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik

17.03.2022 11:42
Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ön libero oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, bundan sonraki her maçın kendileri için kritik olduğunu, ligde kalma adına tüm maçları almaları gerektiğini dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ön libero oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, bundan sonraki her maçın kendileri için kritik olduğunu, ligde kalma adına tüm maçları almaları gerektiğini dile getirdi.

Süper Lig temsilcisi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 30'uncu haftasında sahasında ağırlayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarına teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un ön libero oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, ligde 17 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Adana Demirspor ile galibiyet aldıklarını, yeni teknik direktör Cihat Arslan'ın da gelmesi ile takımda olumlu bir hava estiğini Arslan'ın kendilerine gösterdiği yolda yürüdüklerini söyledi.

"CANIMIZ YANDI MI? YANDI"Çağıran, hocalarının gelmesi ile birlikte kendilerine dokunuşları olduğunu belirterek, "Yol gösterdi en azından ışığı tuttu biz de o yoldan yürüdük, ondan sonra galibiyet oldu. Adanademir maçını kazandık. Ardından Altay maçı biraz dayatılmış bir mağlubiyet oldu. Alakasız bir penaltı verildi. Maçı televizyonda izledim, her açıdan gösteriyor, ne oluyor ne bitiyor bakıyoruz hakem bir anda penaltı noktasını gösterdi. Alakasız bir durum oldu. Saçma bir durum oldu açıkçası. Bu durumda olmamızın temel sebebi değil de ama yüzde 30-40'ı bunlardandır diyebiliriz. Canımız yandı mı? Yandı. Herkes çıkıp canımız yandı diyor, bununda nasıl bir sonuca bağlanacağını bilemiyorum. Biraz daha saygılımı olmak gerekiyor her şeye ya da saygı gösterdikçe daha da hakkınız mı yeniliyor bunu da bilmiyoruz. İnşallah iyi olur her şey, genel olarak bir ağlama durumu var diyeyim. Bende il hakemiyim, tamam saha içinde bu tür şeyleri yaşıyoruz bunun içinde VAR getirildi ama Allah yardımcıları olsun" dedi."RAKİPLERİMİZDE KAYBEDER ŞANSIMIZ DAHA DA ARTAR"Süper Lig'de kalan tüm maçların kendileri için çok kritik olduğunu da kaydeden Rahman Buğra, "Yendiğimiz sürece yarışın içinde oluyoruz ama galibiyet aldıktan sonra diğer talkımlarında galip gelmesi bizim galibiyeti gölgede bıraktı diyebilirim. İnşallah bütün maçları yeneriz, Rakiplerimizde Kaybeder Şansımız Daha da Artar" dedi.KASIMPAŞA MAÇINI DEĞERLENDİRDİ19 Mart Cumartesi günü Malatya'da oynanacak olan Kasımpaşa maçına da değinen Çağıran, "Kasımpaşa çok diri bir takım, fazla koşan bir takım. Bizde buna karşılık vereceğiz. Hazırlıklara karlı bir zeminde başladık, ağır zemindi biraz belki ama o bizim faydamıza da olabilir. Zor zeminde idman yapıp güzel zemine geçince fiziksel olarak bize katkı sunacağını düşünüyorum. İnşallah onların fiziksel kalitelerine bizde daha fazla fiziksel güçle karşılık verip sonuç elde etmiş oluruz" diye konuştu."İNŞALLAH TAKIMI BU DURUMDAN KURTARMAK İÇİN BİR KATKIMIZ OLUR"

Takımdaki performansına yönelik de konuşan Çağıran, sezon başında ilk 45 dakika oynadıktan sonra forma şansı bulamadığını belirterek, "Hep hazırdım bekliyordum ama sakatlık oldu farklı durumlar oldu. Bana hep söyleniyor işte 'bekliyoruz oyna diye' bende bekliyorum oynamayı. Çok şükür şans bulduk hocamızla birlikte. Kim ne kadar oynarsa o kadar geliştirir kendisini. Oynadıkça performansınız gelişir. İnşallah takımı bu durumdan kurtarmak için bir katkımız olur" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik
YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik yapıldı! İşte il il yeni hizmet süresi
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:10 78 yaşındaki adam, geri manevra yapan minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada
12:09 Teslim olarak arabasından inen bir sivili öldüren Rus ordusunun o anları saniye saniye kamerada!
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:39:40. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement