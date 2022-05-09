Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti

09.05.2022 16:18
Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti

Bir dönem Yeni Malatyaspor forması giyen 29 Jody Lukoki hayatını kaybetti. Demokratik Kongolu futbolcunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Jody Lukoki hayatını kaybetti. 29 yaşındaki futbolcunun ölüm nedeni bilinmiyor.

"VEFAT ETTİĞİ HABERİNİ BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Yeni Malatyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti

LUKOKI'NİN KARİYERİ

Ajax, SC Cambuur, PEC Zwolle, Ludogorets ve Twente takımlarında oynayan Jody Lukoki; kariyerinde toplam 316 maçta forma giyerken 48 gol ile 48 asist kaydetti. Lukoki; 3 kez de Demokratik Kongo Cumhuriyeti A Milli Takım formasını giydi.

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Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti Yeni Malatyaspor: '2020 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik.' Yeni Malatyaspor: '2020 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik.' Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı)

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