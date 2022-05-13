Yeni nesil Teknospor HADO Üniversiteler arası şampiyona başladı - Son Dakika

Gerçek dünya ile meta evreni (metaverse) bir araya getiren tekno spor HADO'nun ilk Üniversitelerarası Şampiyonası 12-14 Mayıs tarihlerinde 14 üniversitenin katılımı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde başladı.

Muğla Sıtkı Koçman spor salonunda başlayan yarışmaya 14 Üniversitenin HADO takımları katıldı. Türkiye'de E-Spor Federasyonu'nun altında konumlandırılan HADO, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2022 takviminde yer aldı. Dünya'da ilk kez 2021 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 12 takım arasından Türk Milli Takımı namağlup şekilde şampiyon olmuştu.

HADO Üniversiteler Şampiyonasının açılışında konuşan Prof. Dr. Sami Mengütayı, "Üniversite gençlerinin teknolojik bir spor olan dijital platformun yeni sporu HADO yarışmasını ile ilk defa Sıtkı Koçman Üniversitesinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dünyada değişen bir e-spor akını söz konusu oldu. Futboldan sonra spor endüstrisinde çok önemli bir paya sahip oldu. Ancak, maalesef dijital gençliği bilgisayara bağlayan hareketsiz bir yaşama yönlendiren bir spor dalıydı. Ancak HADO sporu gençleri ve yetişkinleri bu bilgisayar ekranına bağlanmaktan kurtaran, günlük yaşam için vazgeçilmez olan fiziksel aktivite alışkanlığını kazandıran bir spor dalıdır" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak hedefledikleri AR-FE Üniversitesi olma yolunda hızla ilerlediklerini belirterek, "Bilimin hızla kullanılmaya başlanmasından bu yana ki bu 199-2000 arasında bir yerde konumlanıyor. Dünyada hızlı bir ilerleme var. Son zamanlarda hep gündemde olan dijitalleşme ile karşı karşıyayız. Bu manada Üniversitemiz de bu gelişimin farkında olarak müfredatına birçok dersi ilave etti. Yapay zeka, ilk kez devlet üniversiteleri arasında üniversitemizde bu yıl yeni açtığımız bölüm YÖK tarafından müsaade edildi. Yapay Zeka ve Veri Bölümü Mühendisliğini Mühendislik Fakültesi altında açıyoruz. Nasip olursa seneye bu bölüme öğrenci alacağız. Son zamanlarda metaverse çok geçiyor. Metaverse ile ilgili olarak da çok iyi çalışan ekiplerimiz var. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak da bu alanda en iyilerden olacağımıza eminim. Dijitalleşme ile sporun içerisine somut olarak yerleştirdiğimiz bugünkü organizasyonda burada gözüküyor. Bugünkü HADO yarışmaları e-spor adı altında yapılan bir spor. Elektronik ortamda oyun onuyorsunuz, müsabaka yapıyorsunuz. Ama çok hareketli ve gerçekten bir spor yapıyorsunuz" dedi.

14 Üniversitenin katıldığı Üniversiteler arası HADO yarışması karşılıklı iki takım halinde yapılırken, teknolojik ekipmanların gözlere takılması ile sanal ortamda en fazla sayı alan takım galip geliyor.

HADO hakkında

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve E-Spor Federasyonu tarafından bir branş sporu olarak kabul edilen HADO, branş için oluşturulan özel alanda teknolojik ekipmanlar ile oynanan yeni nesil bir Teknospor oyunudur.

3'er kişiden oluşan 2 takım, 80 saniye içerisinde karşılıklı olarak teknolojik ekipmanlar takıp 3 set üzerinden mücadelesini sergiliyor. Japon Artırılmış Gerçeklik Sporu olan HADO, ülkemizde 2019 yılından bu yana oynanıyor. - MUĞLA