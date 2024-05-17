Galatasaray, İlkay Gündoğan transferi için görüşmelere başladı

Spor

O ayaklar Çağla Şıkel\'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı

Son 2 haftasına girdiğimiz Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider konumda bulunan ve şampiyonluğa ulaşmasına ramak kalan Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İspanyol devi Barcelona'ya yakın kaynaklardan Mas Que Pelotas'ın haberine göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı bile. Sarı kırmızılılar, oyuncu ile ilk teması kurdu.

18 GOLE KATKI VERDİ

İngiliz devi Manchester City'den ayrılarak Barcelona'ya imza atan Gündoğan bu sezon Katalan devi ile 49 maçta forma giydi ve 5 gol, 13 asistlik performans gösterdi.