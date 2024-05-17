Galatasaray, İlkay Gündoğan transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Galatasaray, İlkay Gündoğan transferi için görüşmelere başladı

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Süper Lig lideri Galatasaray, Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Gündoğan bu sezon Barcelona'da 49 maçta forma giydi ve 5 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

17.05.2024 11:13
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Son 2 haftasına girdiğimiz Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider konumda bulunan ve şampiyonluğa ulaşmasına ramak kalan Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İspanyol devi Barcelona'ya yakın kaynaklardan Mas Que Pelotas'ın haberine göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı bile. Sarı kırmızılılar, oyuncu ile ilk teması kurdu.

18 GOLE KATKI VERDİ

İngiliz devi Manchester City'den ayrılarak Barcelona'ya imza atan Gündoğan bu sezon Katalan devi ile 49 maçta forma giydi ve 5 gol, 13 asistlik performans gösterdi.

Yeni sezon hazırlıkları başladı bile! Galatasaray İlkay Gündoğan'ı da bitiriyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İlkay Gündoğan, Galatasaray, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

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