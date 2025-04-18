Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu - Son Dakika
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Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu

Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda uygulanacak yabancı kuralını açıkladı. Süper Lig kulüpleri, önümüzdeki sezonda kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Bunlardan 12'si için hiçbir kriter aranmazken, en az 2'sinin 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunuyor.

18.04.2025 17:36
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili bir açıklama yayınlandı.

YENİ SEZONDA 14 YABANCI

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğubulunmayan ("yabancı futbolcu") en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025 –2026 sezonunda en az 2'sinin 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez." denildi.

2026-2027 SEZONUNDA DA SAYI DEĞİŞMEYECEK

Açıklama şu ifadelerle devam etti, "2026 – 2027 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. 14'ten fazla sayıda yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar."

MAVİ KART UYGULAMASI KALDIRILIYOR

TFF'nin açıklamasında ayrıca, "Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2'nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu ifadelerle tamamlandı, "Kulüpler, 01.01.2005 veya daha sonraki tarihte doğmuş ve Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz."

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Son Dakika Spor Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bilişim Hurda:
    TFF VE MHK DA YABANCI OLSUN 34 1 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    birşey yapmak için yapılmış saçma sapan kurallar 17 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bir takımda 15 yapancı oyuncu bulundurmak demek,Türk gençlerinin tamamen önlerini kapatmak demek ..Birde bir işe yarasalar...Dünyanın parasını verip gidip dişitürk e abone oluyoruz...Oynan maçların çoğu 3.dünya ülkesi gibi...O zaman yapancı futbolcu oynatmanın ne anlamı var..?.Bizim gençlerde o kadar oynar,zaten .. 8 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    çok saçma bi karar 2 yabancı 2003 doğumlu sonrası neden zorunlu kılınıyor amaç ne bu şekilde yetiştirip turk vatandasimi yapacaksiniz. işe yaramayan küçük yaşta yabanci futbolcuya para kazandiracaksiniz 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    HER AN DEĞİŞEBİLİR.! YABANCI HAKEM DE GELMEYECEKTİ GELDİ. 0 0 Yanıtla
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