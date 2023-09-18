Görüşmelerde hiçbir problem yok! Galatasaray, Okan Buruk ile nikah tazeliyor - Son Dakika

Görüşmelerde hiçbir problem yok! Galatasaray, Okan Buruk ile nikah tazeliyor

Son Güncelleme: 18.09.2023 11:48

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek teknik direktör Okan Buruk ile ilgili açıklamada bulundu. Özbek, Buruk ile konuştuğunu ve deneyimli hocanın ''Başkanım siz ne diyorsanız o'' ifadelerini kullandığını belirtti.

Sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde bir sorun olmadığını belirtti.

"SÖZLEŞME KONUSUNDA HİÇBİR PROBLEM YOK"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Okan Hoca, Galatasaray'dan yetişmiş, futbol oynamış ve başarılarla dolu bir geçmişi var. Bugün de Galatasaray'ın antrenörü. Okan hocanın Galatasaray ile sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili de zaten bizim bir şey konuşmamıza gerek yok. Okan hoca bizim çocuğumuz. Onun kariyeri ne kadar başarılı olursa biz de o kadar seviniriz. Okan Hoca ile geçen gün konuştuk ve çok fedakar bir şekilde 'Başkanım siz ne diyorsanız odur' diyerek yanıt verdi. Sözleşme konusunda hiçbir problem ve sıkıntı olacak konu yoktu." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamalarının devamı şöyle:

"ÇARŞAMBA GÜNÜ TÜM TARAFTARLARIMIZI BEKLİYORUZ"

"Galatasaray ile beraber yola çıkan Başkent İnşaat'a teşekkür ediyorum. Bu sene enteresan bir sene Galatasaray için. Sponsorluk seviyesi çok yukarıya çıktı. Galatasaray'a ilgi son derece büyük. Takımımızın gösterdiği başarılar ve kurulan takımların şekli, yıldız oyuncuların çokluğu böyle bir talebi sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız çarşamba günü Kopenhag'la. Çarşamba günü tüm taraftarlarımızı bekliyoruz.

"GALATASARAY'IN 25 YILINI DİZAYN EDECEK"

Kemerburgaz'da kaba inşaat bitti. Yıl sonuna doğru ya da bir süre daha sonra Florya'daki yerleşkemizi buraya taşımak istiyoruz. Burası özellikle Florya Projesi'nin yapılması için süratle bitirilmek zorunda. Florya Projesi Galatasaray'ın 20-25 yılını dizayn edecek.

Dursun Özbek, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görüşmelerde hiçbir problem yok! Galatasaray, Okan Buruk ile nikah tazeliyor - Son Dakika


Son Dakika
13:28 Baraj gölüne düşen helikopterdeki 3 personelin cansız bedenlerine ulaşıldı
13:11 Eski eşiyle barıştığı iddia edilen Hadise'den cevap: Bizde bir kitap bir daha okunmaz
12:31 Tartıştığı karısını öldürüp yürüyerek çekip gitti
12:21 Kılıçdaroğlu'ndan İzmir il kongresindeki kavgaya tek cümlelik yorum
12:04 Sakatlanan Cengiz Ünder'in durumu ciddi! İşte kaçırması muhtemel maçlar
11:57 Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica-Salzburg maçını Halil Umut Meler yönetecek
11:53 Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü
11:52 Güney Afrika'da dev dalgalar sahil şeridini yerle bir etti
11:41 Görüşmelerde hiçbir problem yok! Galatasaray, Okan Buruk ile nikah tazeliyor
11:28 Ardahan'da velileri isyan etti! Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak öğretmen yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 13:35:00. #1.12#
SON DAKİKA: Görüşmelerde hiçbir problem yok! Galatasaray, Okan Buruk ile nikah tazeliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement