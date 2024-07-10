Normal şartlar altında geride bıraktığımız sezon aktif futbol hayatına nokta koymayı düşünen Dries Mertens, hem son dönemdeki üstün performansı hem de kulübün ısrarı üzerine Galatasaray ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Sözleşmesi bittikten sonra teknik heyete katılması beklenen tecrübeli futbolcu kararını verdi.
Belçikalı yıldızın, kontratı bittikten sonra da Galatasaray'da teknik heyete dahil olması isteniyordu. Fanatik'in haberine göre; Mertens, bu kez Türkiye'den ayrılma konusunda oldukça kararlı.
Antrenörlük yapıp yapmama konusunda henüz net bir görüşü olmayan 37 yaşındaki Mertens'in, ailesiyle birlikte hayatını İtalya'da sürdürmek istediği ifade ediliyor.
Dries Mertens, Galatasaray'daki 2 sezonunda toplam 84 maça çıktı. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 19 gol attı ve 23 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor - Son Dakika
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