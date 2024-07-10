Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray\'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor

Spor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

4\'lü zirveden asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti\'den açıklama var

Normal şartlar altında geride bıraktığımız sezon aktif futbol hayatına nokta koymayı düşünen Dries Mertens, hem son dönemdeki üstün performansı hem de kulübün ısrarı üzerine Galatasaray ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Sözleşmesi bittikten sonra teknik heyete katılması beklenen tecrübeli futbolcu kararını verdi.

TÜRKİYE'DEN AYRILAMAYA KARARLI

Belçikalı yıldızın, kontratı bittikten sonra da Galatasaray'da teknik heyete dahil olması isteniyordu. Fanatik'in haberine göre; Mertens, bu kez Türkiye'den ayrılma konusunda oldukça kararlı.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Antrenörlük yapıp yapmama konusunda henüz net bir görüşü olmayan 37 yaşındaki Mertens'in, ailesiyle birlikte hayatını İtalya'da sürdürmek istediği ifade ediliyor.

GALATASARAY PEFORMANSI

Dries Mertens, Galatasaray'daki 2 sezonunda toplam 84 maça çıktı. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 19 gol attı ve 23 asistlik performans sergiledi.