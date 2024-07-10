Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor - Son Dakika
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Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor

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Galatasaray'ın 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı 37 yaşındaki Dries Mertens, sözleşmesi sona erdikten sonra Türkiye'den ayrılmayı kafasına koydu. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyete katılmasını istediği Belçikalı yıldız, Antrenörlük yapıp yapmama konusunda henüz karar vermese de hayatını ailesiyle birlikte İtalya'da sürdürmek istiyor.

10.07.2024 16:50  Güncelleme: 17:01
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Normal şartlar altında geride bıraktığımız sezon aktif futbol hayatına nokta koymayı düşünen Dries Mertens, hem son dönemdeki üstün performansı hem de kulübün ısrarı üzerine Galatasaray ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Sözleşmesi bittikten sonra teknik heyete katılması beklenen tecrübeli futbolcu kararını verdi.

TÜRKİYE'DEN AYRILAMAYA KARARLI

Belçikalı yıldızın, kontratı bittikten sonra da Galatasaray'da teknik heyete dahil olması isteniyordu. Fanatik'in haberine göre; Mertens, bu kez Türkiye'den ayrılma konusunda oldukça kararlı.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Antrenörlük yapıp yapmama konusunda henüz net bir görüşü olmayan 37 yaşındaki Mertens'in, ailesiyle birlikte hayatını İtalya'da sürdürmek istediği ifade ediliyor.

GALATASARAY PEFORMANSI

Dries Mertens, Galatasaray'daki 2 sezonunda toplam 84 maça çıktı. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 19 gol attı ve 23 asistlik performans sergiledi.

Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray\'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor

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Son Dakika Spor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

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  • Bilişim Hurda: Demek ki adamın kariyeri planlamasında Türkiye'de kalmak yok bırakın adam futbol sonrası planlamasının kendisi yapsın 9 0 Yanıtla

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