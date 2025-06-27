Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2 yıllık rekor bir sözleşme imzaladı. Cristiano Ronaldo'yu Al-Nassr'a getiren Suudiler, yıldız futbolcuyu adeta paraya boğmaya devam ediyor. Haziran'da sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki yıldız ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladılar, ancak kazanacağı para yine çok konuşuldu.

DÜNYALARI KAZANACAK

Gelen bilgilere göre Portekizli süper yıldız Al-Nassr'daki yeni sözleşmesiyle birlikte kulübünden yıllık 400 milyon euro kazanacak.

Yani ayda 33.34 milyon euro; haftada 7.6 milyon euro, günde 1.1 milyon euro, saatte 46.300 euro, dakikada 772 euro ve saniyede 13 euro kazanacak.

Bu rakamlar Türk Lirası'na çevrildiğindeyse güncel kurla tablo şöyle oluyor;