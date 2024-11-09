Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi kapanıyor - Son Dakika
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Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi kapanıyor

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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamazken, milli yıldız için İspanyol devi Sevilla'ya transfer olacağı konuşuluyor. Başarılı oyuncuya 3 yıllık kontrat önerilecek.

09.11.2024 12:18
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Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde görüşen ancak sonuç alamayan taraflar, geçtiğimiz hafta bir kez daha masaya oturdu ama henüz anlaşma sağlayamadı.

OCAK AYINDAN İTİBAREN SERBEST

Oyuncunun sözleşmesinin son senesinde olmasından dolayı talipleri de oldukça fazla. Ocak ayından itibaren milli futbolcuyu serbest transfer olarak kadrosuna katabilecek olan kulüpler, temaslara başladı.

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

İspanyol basınında yer alan habere göre; İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla, milli futbolcu İrfan Can Kahveci için girişimlere başladı. Sevilla'nın İrfan ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği iddia edildi. Suudi ekiplerinden de teklifler alan İrfan Can, Arabistan'da oynamaya sıcak bakmıyor. İspanya ise cazip alternatifler arasında yer alıyor.

MOURINHO İLE KAYIP

İrfan Can, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkarken 553 dakika sahada kaldı, 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe\'de İrfan Can Kahveci dönemi kapanıyor

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Son Dakika Spor Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi kapanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi kapanıyor - Son Dakika
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