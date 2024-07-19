Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu - Son Dakika
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Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçilmesinin ardından ilk icraatını gerçekleştiriyor. Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi, yabancı sınırını değiştirmek olacak.

19.07.2024 09:57  Güncelleme: 10:06
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 281 delege tarafından kullanılan oyun 134'ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF Başkanı oldu.

İLK İŞ YABANCI KURALINI DEĞİŞTİRECEK

Seçimden önce yaptığı konuşmalarda, yabancı sınırını değiştireceğini söyleyen Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatının bu olacağı öğrenildi. Kısa süre içinde yeni yabancı sınırını duyurması beklenen Hacıosmanoğlu yönetiminin, sınırı artıracağı ifade edildi.

SEÇİMDEN ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Konuyla ilgili seçimden önce açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız" demişti.

MEVCUT YABANCI KURALI NEDİR ?

  • 1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'ten 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.
  • 2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.
Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu\'nun ilk icraatı belli oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser: son 2 sezonun şampiyonunun tüm maçları incelemeye alınmalı 50 68 Yanıtla
    Öztürk Aydemir: İnceleyip’te neyi elde edeceksin. Bırakın boş işleri. Önümüze bakalım! 18 25 Demir Şener: O zaman ne diyoruz Ferocan EN BÜYÜK CİMBOM BAŞKA BÜYÜK YOK! 17 13 ferhat eser: gese büyük kulüp falan değildir özgür 13 8 ferhat eser: Ne oldu paniklediniz????? 14 6 Özgür Çelik: Sen jimnastik kulübü taraftarimisin yoksa sadece Büyük Galatasaray düşmanı misin belli degil 10 7 Sercan Caliskan: Son 2 sezonun şampiyonunu araştırın altından çıkacak tek şey fenerbahçe olur... 3 4
  • Halit Gon: küçüken oğlum futbolcu olsun takımların alt yapısına verilen çocukar ne olacak çuvalla para yabancı oyunculara veriyonuzda onda yarısını alt yapıya harcasanız kaç tane mesi çıkar yazık vallahi yerlilik diye bir şey bırakmadınız sadece para için ben artık ne takım tutarım nede maça giderim buda benim tepkim 17 5 Yanıtla
    Fahri Sağgül: Halit bizimkileri a takıma alınca kendilerini Messi ve Ronaldo oldukların zannediyorlar ayakları yere basmıyor hep havada uçuyorlar malesef. 5 0
  • Mustafa Yurdakul: Türk futbolundaki kötü günler geride kaldı..Artık bizi daha kötü günler bekliyor!.. 9 5 Yanıtla
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