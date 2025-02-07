Yeni transferler yok! Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Yeni transferler yok! Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turu için kadrosuna 3 yeni isim ekleyeceğini duyurdu. Roland Sallai, Alvaro Morata ve Carlos Cuesta listeye dahil edilirken, 3'ten fazla isim eklenemediği için Mario Lemina ve Ahmed Kutucu gibi isimler kadroda kendisine yer bulamadı. Lemina'nın listeye yazılmaması sarı-kırmızılı taraftarlardan eleştiri aldı.

07.02.2025 12:54
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Süper Lig devi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turu için listesine ekleyeceği 3 yeni isim belli oldu.

Yeni transferler yok! Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde aldığı ancak UEFA listesine yazdıramadığı Roland Sallai, listeye eklenecek ilk isim olacak. Ara transferde kadroya dahil edilen İspanyol golcü Alvaro Morata, Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı sakatlığı ve Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası kadroya eklenecek bir diğer isim olacak.

Yeni transferler yok! Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu

YENİ TRANSFERLER YOK

Roma'ya transfer olan Victor Nelsson yerine ise Carlos Cuesta, UEFA listesine eklenen son isim olacak. Kadrodan ayrılan Hakim Ziyech de doğal olarak listeden silindi ancak 3'ten fazla isim eklenemediği için Mario Lemina ve Ahmed Kutucu gibi isimler kadroda kendisine yerbulamadı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Yeni transferler yok! Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu
Yeni transferler yok! Galatasaray\'ın UEFA listesi belli oldu

Alvaro Morata, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni transferler yok! Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Tarık Yüce:
    okaağğğn büyük harcamalar yaptırıyo yedeğe atıyo sonra gönderiyo. hiç bişeyden anladığı yok. kulübü batırıyo dünyanın parasını harcatıyor yazık bu kulübün taraftarına yazık yazık. Kievi yenemeyen Alkmar AZden çok yer boşa oynama 6s 29 25 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    okaağğğğn boyu boyuna huyu huyuna uygun oyuncular alıyor 170 stoper mi olur la ahahahhaaa 9 29 Yanıtla
    Süleyman ŞENGÜL:
    mal puyolun yada cannavaro nun boyları kaç cm :) adam yetenekliyse boyun ne önemi var yoksa sizi torreira kucağından hiç indirmez :) 0 0
  • Süleyman ŞENGÜL:
    Tarık embesili futbol cahili cannavaro yada puyolun boyları kaç cm’di :) elinde telefonu olan yorum yapıyor. yetenekliyse boyun ne önemi var 31 4 Yanıtla
    Ali Arat:
    islevi onemli gardas. 0 0
  • GFB Selçuk:
    6sye kaç girdi Bayram? 6 27 Yanıtla
    Ali Arat:
    size girenin yarisi bile degil 0 0
  • Bayram Izgoren:
    2 cikti 3 girdi 13 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hahahahahaha olsa ne olacak patlacaklar 5sarayı ilk maçta :))) 1 18 Yanıtla
    Apple User:
    Galatasaray Türkiye’dir aslanım ?? 0 0
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