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Bu sezon Lig'de ve Avrupa'da sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı futbolcusu Eric Bailly'nin sözleşmesinin feshetti.
Büyük umutlarla transfer olduğu siyah-beyazlılarda beklentileri karşılayamayan Bailley, Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılmıştı.
Beşiktaş'tan yapılan açıkalamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti - Son Dakika