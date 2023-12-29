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Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

Süper Lig devi Beşiktaş, daha önce kadro dışı bıraktığı 5 futbolcudan biri olan Eric Bailly'nin sözleşmesini feshetti.

29.12.2023 - 18:01,  Güncelleme: 18:05
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Bu sezon Lig'de ve Avrupa'da sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı futbolcusu Eric Bailly'nin sözleşmesinin feshetti.

KADRO DIŞI KALDI

Büyük umutlarla transfer olduğu siyah-beyazlılarda beklentileri karşılayamayan Bailley, Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılmıştı.

Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıkalamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
YORUMLAR (2)
  • Ender Kervancıoğlu: Bailly 7 sezon Manchester United'da oynamış. 49 kez milli olmuş. Beşiktaşa fazla bile. Defansta Necip'i oynatsın beşiktaş. Yanıtla 4 9
  • Murat Güneş: Beşiktaş'taki en iyi defans oyuncusuydu yazık oldu Yanıtla 3 1

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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