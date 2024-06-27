Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler

Taner Ozkaya:

bir CHP ve DEM partili olarak Çekyayı destekledim

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eymen yenen: tamam en CHP ve demli sensin bi sus artık 36 1

Murat Demirtaş: Bende bi demli olarak turkiyeyi desdekledim 26 4

Ergün Etli: arkadaşlar dıkkat edın bu vede bunun gıbı şahıslar aynı cekyadakı oyuncunun dedıgı gıbı zehırlemek ıstedım dıyor ya ha işte bu yorumu yapan chp demsız şahıs ta hakaret ettırıp avukatları aracılıgıyla dava acıyorlar. hakaret etmeyın sakın 14 1

sezgin karabulut: Kendini cok acik ediyorsun yaoma boyle???????????? 6 2

Adige Canberk: Bende @nneni destekledim selamlar 8 0

Sivet Ok: Çekya'ya gidin o zaman, sizi tutan mı var? 4 0