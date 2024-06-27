Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler - Son Dakika
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Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler

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A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Maçın son düdüğünün ardından saha bir anda karıştı. Oyuna sonradan giren ve olayların fitilini ateşleyen Thomas Chory, Çekya basınına olay açıklamalar yaptı. Yaşananların ardında kırmızı kart gören Chory, "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" ifadelerini kullandı.

27.06.2024 12:18
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Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından sahada büyük bir gerilim yaşanırken olayların başlamasına sebep olan Çek futbolcu Thomas Chory, ülke basınına haddini aşan açıklamalar yaptı.

Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler

"ONLARI ZEHİRLEMEK İSTEDİM"

Çekya-Türkiye karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte olayların fitilini ateşleyen isim Chory, Çekya basınına konuştu. Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile gerilim yaşayan ve kırmızı kart gören 29 yaşındaki futbolcu, sahaya girmesinin nedenini "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" sözleriyle açıkladı.

Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler

NE OLMUŞTU?

90 dakikalık gerilim, maçın bitiş düdüğünün ardından adeta tavan yaptı. Mağlubiyeti hazmedemeyen Çekyalı futbolcu Thomas Chory çılgına döndü. Chory önce Ferdi Kadıoğlu'nun üzerine yürürken, yardımcı antrenör Selçuk Şahin araya girdi. Bu esnada Chory'yi iten genç yıldızımız Arda Güler ise sarı kart gördü. Çekyalı futbolcu daha sonra Orkun'a saldırınca direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Sahada çirkinleşen bir diğer isim olan Çekya kaptanı Tomas Soucek ise sarı kart gördü.

Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler
Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler

Çek Cumhuriyeti, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Türkiye, Futbol, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Taner Ozkaya: bir CHP ve DEM partili olarak Çekyayı destekledim 2 107 Yanıtla
    eymen yenen: tamam en CHP ve demli sensin bi sus artık 36 1 Murat Demirtaş: Bende bi demli olarak turkiyeyi desdekledim 26 4 Ergün Etli: arkadaşlar dıkkat edın bu vede bunun gıbı şahıslar aynı cekyadakı oyuncunun dedıgı gıbı zehırlemek ıstedım dıyor ya ha işte bu yorumu yapan chp demsız şahıs ta hakaret ettırıp avukatları aracılıgıyla dava acıyorlar. hakaret etmeyın sakın 14 1 sezgin karabulut: Kendini cok acik ediyorsun yaoma boyle???????????? 6 2 Adige Canberk: Bende @nneni destekledim selamlar 8 0 Sivet Ok: Çekya'ya gidin o zaman, sizi tutan mı var? 4 0 recep balcı: tamam ne olduğunu anladık şimdi gidebilirsin 2 2
  • Sabri İnce: Akrep fıtratı gereği sıkışınca kendisini zehirler. Bunların ki o misal ! 11 0 Yanıtla
  • Muhammed null: Al Sana Bombee :) 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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